Reunión bilateral entre Donald Trump y Javier Milei en Estados Unidos a la espera del salvataje económico El Presidente argentino se encuentra con su par norteamericano en busca de un respaldo económico, luego de la tensión cambiaria que llevó al dólar oficial por encima de $1.500. Del cónclave participan el secretario del Tesoro, Scott Bessen; el secretario de Estado, Marco Rubio, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el ministro de Economía, Luis Caputo, y el canciller Gerardo Werthein. Por







Los mandatarios durante el cónclave.

El presidente Javier Milei se reunió este martes en Estados Unidos con Donald Trump, en el marco de la Asamblea General de la ONU. El encuentro con el líder republicano, que ya había manifestado públicamente su respaldo a la Casa Rosada, se produce en medio de la crisis más grave que atraviesa el gobierno argentino desde su llegada al poder.

Las denuncias de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad, el escándalo por las muertes vinculadas al consumo de fentanilo contaminado, la derrota electoral en la provincia de Buenos Aires, las sucesivas caídas de vetos presidenciales en el Congreso y una creciente inestabilidad económica y financiera forman el telón de fondo de la bilateral.

Milei viajó acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el ministro de Economía, Luis Caputo; y el canciller Gerardo Werthein. En la reunión, Trump ratificó su apoyo político y la disposición de su administración a facilitar auxilio financiero, en un contexto en el que la Argentina debe afrontar vencimientos de deuda por 4.000 millones de dólares en enero y otros 4.500 millones en julio de 2026.

"Impresionante reunión! Impresionante apoyo a la gestión de nuestro Presidente Javier Milei! ¡Argentina será próspera! Gracias Presidente de los Estados Unidos Donald Trump. Gracias secretario del Tesoro Scott Bessent. Gracias secretario de Estado Marco Rubio", tuiteó Caputo al término de la reunión. "No se imaginan lo emocionante que fue la reunión", agregó en otra publicación.

image