Fentanilo contaminado: nuevos allanamientos para secuestrar teléfonos y documentación

Odeneraon e allanamiento en la casa de la titular de la ANMAT y de la exjefa del INAME

Tras detenciones e indagatorias a responsables de HLB Pharma y Laboratorios Ramallo, la Justicia apunta ahora a determinar si hubo responsabilidad en funcionarios de ANMAT y el Instituto Nacional de Medicamentos (INAME).

La ANMAT suspendió las actividades productivas de un laboratorio de la Ciudad de Buenos Aires

Fuentes judiciales confirmaron que el juez Ernesto Kreplak ordenó procedimientos, “órdenes de presentación con allanamiento en subsidio” en ANMAT y en el INAME con la finalidad de secuestrar teléfonos celulares y documentación y así resguardar prueba para la causa.

Las sedes centrales de la ANMAT en calle Av. de Mayo 850/869 CABA, la sede del Instituto Nacional de Medicamentos en Av. Caseros 2161 CABA así como los domicilios particulares de la administradora de la ANAMT, Nélida Agustina Bisio, en la localidad de Olvidos; la extitular del INAME, Gabriela Carmen Mantecón Fumadó, en la ciudad de Quilmes; de la directora de fiscalización y gestión de riesgo del INAME, Ana Laura Canil, en CABA; de la directora de poscomercializacion y acciones regulatorias del INAME, Mariela Baldut, en CABA; y del jefe de departamento de inspectorado del INAME, Maximiliano Carlos Lalin, también en CABA.

El objetivo de los procedimientos , tanto de órdenes de presentación como de allanamientos, en su caso, es “ preservar elementos de prueba de carácter documental así como también los dispositivos celulares de los funcionarios involucrados, con relación a las eventuales responsabilidades de la autoridad sanitaria en la materia derivadas de la fabricación, comercialización y falta de recupero del fentanilo HLB contaminado”, confirmaron fuentes judiciales.

La fiscal federal, Laura Roteta, había impulsado una investigación para determinar la responsabilidad de los organismos en el caso del fentanilo contaminado.

Fentanilo

“Negligencia, connivencia o complicidad”

Para la fiscalía podría existir “negligencia, connivencia o complicidad” en los hechos investigados en la causa en la que se ordenaron las detenciones de Ariel García Furfaro y otros nueve directivos y responsables técnicos de HLB Pharma y Laboratorios Ramallo, que produjeron el fentanilo contaminado.

La ANMAT inspeccionó Laboratorios Ramallo entre el 28 de noviembre y el 12 de diciembre del año pasado.

El fentanilo contaminado se produjo el 18 de diciembre, seis días después de terminada esa inspección. Recién el 10 de febrero se le informó al laboratorio que no podía seguir con la producción “hasta no dar cumplimiento” a las observaciones realizadas y hacer las correcciones. Recién en mayo se dispuso la inhibición de toda actividad de HLB Pharma y Laboratorios Ramallo.

El informe del organismo detalla que entre el 28 de noviembre y el 12 de diciembre de 2024 inspectores del Instituto Nacional de Medicamentos detectaron “deficiencias significativas clasificadas como críticas y mayores”. La ANMAT no solo no clausuró de inmediato el laboratorio; no dispuso el retiro preventivo de los lotes fabricados después de la constatación de las fallas.