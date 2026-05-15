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La IA llegó a The Office: un usuario creó un cold open de la serie utilizando Claude

Las redes sociales adaptaron un capítulo de la exitosa comedia de Estados Unidos y muestran a Michael Scott con un discurso a favor de la inteligencia artificial en Dunder Mifflin.

Michael Scott presentó la IA en un cloud open.

Michael Scott presentó la IA en un cloud open.

Redes sociales

Un usuario de la plataforma X creó un cloud open, es decir, un adelanto atractivo previo a la apertura de un capítulo de la serie The Office en su versión norteamericana y mostró cómo haría Michael Scott para presentar la IA, particularmente, Claude a Dunder Mifflin.

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En el video se puede ver a Michael Scott con una computadora con la imagen agregada del logo de la IA y su alegría desmesurada como cada vez que presentaba una nueva herramienta o novedad a la empresa: “Todos conozcan a Claude. Es una IA, que significa Absolutamente Increíble”.

También aparece Pam desde lejos y en una de las entrevistas habituales que hacen a los empleados, la exsecretaria contó que les enviaron una suscripción y contó con resignación: “Michael le compró una silla (A la computadora)”.

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El personaje de Steve Carrel vuelve a aparecer para contarles a todos que la IA llegó para hacer el trabajo de todos: “Claude, primera tarea: investiga esto” y agarra una abrochadora. A lo que la IA le responde: “Eso es una engrapadora”.

Luego, entra en escena Dwight y, fiel a su estilo, aporta: “¿Puede Claude rastrear, matar y preparar un ciervo mulo? No. Entonces no me preocupa”. Y termina el adelanto de la escena para pasar al clip de apertura tradicional de las temporadas 4, 5 y 6.

Qué es Claude

Claude es una IA que fue desarrollada por la empresa Anthropic y funciona de manera similar a ChatGPT, donde te permite interactuar escribiendo mensajes o peticiones, y responde vía texto textos, escribiendo código o analizando datos con un lenguaje analítico.

Claude

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