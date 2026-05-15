La IA llegó a The Office: un usuario creó un cold open de la serie utilizando Claude Las redes sociales adaptaron un capítulo de la exitosa comedia de Estados Unidos y muestran a Michael Scott con un discurso a favor de la inteligencia artificial en Dunder Mifflin. Agregar C5N en









Michael Scott presentó la IA en un cloud open. Redes sociales

Un usuario de la plataforma X creó un cloud open, es decir, un adelanto atractivo previo a la apertura de un capítulo de la serie The Office en su versión norteamericana y mostró cómo haría Michael Scott para presentar la IA, particularmente, Claude a Dunder Mifflin.

En el video se puede ver a Michael Scott con una computadora con la imagen agregada del logo de la IA y su alegría desmesurada como cada vez que presentaba una nueva herramienta o novedad a la empresa: “Todos conozcan a Claude. Es una IA, que significa Absolutamente Increíble”.

También aparece Pam desde lejos y en una de las entrevistas habituales que hacen a los empleados, la exsecretaria contó que les enviaron una suscripción y contó con resignación: “Michael le compró una silla (A la computadora)”.

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Porque un usuario creó un capítulo de la serie utilizando Claude, una inteligencia artificial. pic.twitter.com/Pyf14pO3Eh — Tendencias (@TTendenciaX) May 15, 2026 El personaje de Steve Carrel vuelve a aparecer para contarles a todos que la IA llegó para hacer el trabajo de todos: “Claude, primera tarea: investiga esto” y agarra una abrochadora. A lo que la IA le responde: “Eso es una engrapadora”.

Luego, entra en escena Dwight y, fiel a su estilo, aporta: “¿Puede Claude rastrear, matar y preparar un ciervo mulo? No. Entonces no me preocupa”. Y termina el adelanto de la escena para pasar al clip de apertura tradicional de las temporadas 4, 5 y 6.

Qué es Claude Claude es una IA que fue desarrollada por la empresa Anthropic y funciona de manera similar a ChatGPT, donde te permite interactuar escribiendo mensajes o peticiones, y responde vía texto textos, escribiendo código o analizando datos con un lenguaje analítico. Claude Redes sociales

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