IR A
IR A

El significado oculto de Dai Dai, el tema de Shakira para el Mundial 2026

La cantante adelantó parte de la banda sonora oficial, en colaboración con el nigeriano Burna Boy, con un video grabado en el Estadio Maracaná de Brasil. Se estrenará el 14 de mayo.

La banda oficial del evento de fútbol mundial se perfila como otro éxito de la colombiana.

La banda oficial del evento de fútbol mundial se perfila como otro éxito de la colombiana.

Redes sociales

La cuenta regresiva para el Mundial 2026 ya empezó y se conoció un adelanto del tema oficial de Shakira. Dai Dai es la colaboración de la cantante con el reconocido artista nigeriano Burna Boy.

Los actores comparten la obra Rocky desde 2025 en el Teatro Lola Membrives.
Te puede interesar:

Nico Vázquez y Dai Fernández encendieron las redes: "Gracias por esta noche"

La estrella colombiana estrenó una parte de la banda sonora junto a la una de las mayores superestrellas del Afrobeats, y que promete repetir el fenómeno global del Waka, Waka.

Aunque el título del tema suena raro, es algo simple y directo: en italiano la locución "dai" es una forma de aliento constante, como decir "vamos, vamos" o el "dale, dale" rioplatense.

La canción se estrenará oficialmente el próximo jueves 14 de mayo y, en el estribillo, la creadora de la Fundación Pies Descalzos refuerza ese llamado de aliento colectivo con las palabras: "Dai, dai, vamos, dale, dale, vamos".

Embed

Hay dos frases del hit que reflejan a la cantante: "Supe desde el día en que naciste que aquí es donde perteneces. Has sido valiente todo este tiempo. Lo que una vez te rompió te hizo fuerte".

El videoclip fue grabado en el mítico estadio Maracaná, en Río de Janeiro, donde se consagraron campeonas las selecciones de Uruguay en 1950 y Alemania en 2014.

¿Cuándo empieza el Mundial 2026 y cuándo termina?

El Mundial de Fútbol 2026 comenzará el jueves 11 de junio de 2026 y terminará con la gran final el domingo 19 de julio de 2026. Este torneo histórico se jugará en Estados Unidos, México y Canadá, contando por primera vez con 48 selecciones y un total de 104 partidos.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Este será la voz de la canción oficial del Mundial 2026 por tercera vez después de Waka Waka (2010) y La La La (2014)

Shakira reveló el adelanto de la canción oficial del Mundial 2026

Shakira hizo emocionar a más de dos millones de personas en Río de Janeiro.

El dardo de Shakira a Piqué en Copacabana: "Hay millones de madres solteras, sin apoyo, y yo soy una de ellas"

Shakira celebró más de tres décadas de carrera en Copacabana.

Shakira hizo estallar Copacabana: brilló en una noche récord ante más de dos millones de personas

La crisis de pareja de Darin y Bas.

Ricardo Darín reveló cómo fue la crisis de pareja que sufrió con Florencia Bas

Se filtró el verdadero motivo de la separación de Pampita y el mensaje que compartió la modelo que confirma la ruptura.

Se filtró el verdadero motivo de la separación de Pampita y el mensaje que compartió la modelo

Karina Mazzocco se despidió de su programa.

Karina Mazzocco anunció el fin de su programa: "Movilizada y triste"

últimas noticias

El festjejo del Pirata cordobés, que le ganó 1-0 a Talleres en el Kempes.

Perdió Boca y Belgrano ganó el clásico: cómo queda el cuadro de los playoffs del Apertura

Hace 17 minutos
Resultados del Loto Plus del sábado 9 de mayo de 2026.

Loto Plus: resultado del sorteo 3.881 del sábado 9 de mayo de 2026

Hace 23 minutos
play

María O'Donnell en TVR: "Milei ataca a los jubilados y a las amas de casa"

Hace 29 minutos
Lautaro Di Lollo, uno de los principales apuntados por los cibernautas.

Los mejores memes de la eliminación de película de Boca en el Torneo Apertura

Hace 55 minutos
El rosarino fue ovacionado y terminó festejando en el campo de juego con la actriz y sus hijos.

Mauro Icardi salió campeón: el festejo a los besos con la China Suárez en plena cancha

Hace 1 hora