El significado oculto de Dai Dai, el tema de Shakira para el Mundial 2026 La cantante adelantó parte de la banda sonora oficial, en colaboración con el nigeriano Burna Boy, con un video grabado en el Estadio Maracaná de Brasil. Se estrenará el 14 de mayo. + Seguir en







La banda oficial del evento de fútbol mundial se perfila como otro éxito de la colombiana. Redes sociales

La cuenta regresiva para el Mundial 2026 ya empezó y se conoció un adelanto del tema oficial de Shakira. Dai Dai es la colaboración de la cantante con el reconocido artista nigeriano Burna Boy.

La estrella colombiana estrenó una parte de la banda sonora junto a la una de las mayores superestrellas del Afrobeats, y que promete repetir el fenómeno global del Waka, Waka.

Aunque el título del tema suena raro, es algo simple y directo: en italiano la locución "dai" es una forma de aliento constante, como decir "vamos, vamos" o el "dale, dale" rioplatense.

La canción se estrenará oficialmente el próximo jueves 14 de mayo y, en el estribillo, la creadora de la Fundación Pies Descalzos refuerza ese llamado de aliento colectivo con las palabras: "Dai, dai, vamos, dale, dale, vamos".

Embed From Maracaná Stadium, here is “Dai Dai,” the @FIFAWorldCup Official Song 2026. Coming 5/14. We’re ready! @burnaboy pic.twitter.com/UcfpO0s7jN — Shakira (@shakira) May 7, 2026 Hay dos frases del hit que reflejan a la cantante: "Supe desde el día en que naciste que aquí es donde perteneces. Has sido valiente todo este tiempo. Lo que una vez te rompió te hizo fuerte".