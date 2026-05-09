El significado oculto de Dai Dai, el tema de Shakira para el Mundial 2026

La cuenta regresiva para el Mundial 2026 ya empezó y se conoció un adelanto del tema oficial de Shakira. Dai Dai es la colaboración de la cantante con el reconocido artista nigeriano Burna Boy.
La estrella colombiana estrenó una parte de la banda sonora junto a la una de las mayores superestrellas del Afrobeats, y que promete repetir el fenómeno global del Waka, Waka.
Aunque el título del tema suena raro, es algo simple y directo: en italiano la locución "dai" es una forma de aliento constante, como decir "vamos, vamos" o el "dale, dale" rioplatense.
La canción se estrenará oficialmente el próximo jueves 14 de mayo y, en el estribillo, la creadora de la Fundación Pies Descalzos refuerza ese llamado de aliento colectivo con las palabras: "Dai, dai, vamos, dale, dale, vamos".
Hay dos frases del hit que reflejan a la cantante: "Supe desde el día en que naciste que aquí es donde perteneces. Has sido valiente todo este tiempo. Lo que una vez te rompió te hizo fuerte".
El videoclip fue grabado en el mítico estadio Maracaná, en Río de Janeiro, donde se consagraron campeonas las selecciones de Uruguay en 1950 y Alemania en 2014.
¿Cuándo empieza el Mundial 2026 y cuándo termina?
El Mundial de Fútbol 2026 comenzará el jueves 11 de junio de 2026 y terminará con la gran final el domingo 19 de julio de 2026. Este torneo histórico se jugará en Estados Unidos, México y Canadá, contando por primera vez con 48 selecciones y un total de 104 partidos.