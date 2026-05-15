Supermodelo y presentadora: así fue la impresionante transformación de Heidi Klum a sus 52 años

SLa conductora reveló cómo logró mantenerse en forma a su edad con una rutina de bajo impacto y hábitos sostenibles.

Supermodelo y presentadora : la reconocida conductora Heidi Klum volvió a sorprender por su estado físico lejos de las rutinas extremas o los entrenamientos de alto impacto. El ex ángel de Victoria’s Secret apuesta por una vida activa, ejercicios suaves para las articulaciones y hábitos sostenibles: así fue la impresionante transformación a sus 52 años.

La empresaria y presentadora explicó que evita las pesas demasiado pesadas y prefiere escuchar a su cuerpo. Su transformación física está vinculada a una rutina más natural, enfocada en el movimiento cotidiano y la constancia. En este sentido aseguró que no cree en las exigencias extremas y que prioriza el equilibrio físico.

“Nunca me excedo con el ejercicio ni levanto pesas pesadas”, explicó la modelo sobre su rutina actual.

Según contó la modelo, gran parte de su actividad física proviene de mantenerse constantemente en movimiento durante el día. Entre sus hábitos más frecuentes aparecen:

caminar;

subir escaleras;

cuidar a sus hijos;

pasear mascotas;

realizar tareas cotidianas.

Este tipo de movimiento se conoce como NEAT, una actividad física no estructurada que ayuda a mantener el cuerpo activo sin necesidad de entrenamientos intensos. Cuando incorpora ejercicio formal, la modelo suele optar por rutinas suaves y funcionales: uno de los entrenamientos que mostró recientemente incluye actividades con bandas de resistencia, una alternativa más amigable para las articulaciones que las pesas tradicionales.

Especialistas explican que este tipo de ejercicios:

ayudan a fortalecer músculos;

generan menos impacto;

mejoran movilidad y estabilidad;

permiten entrenar de manera constante.

También destacó la importancia de mantener hábitos sostenibles a largo plazo y escuchar las necesidades del cuerpo con el paso de los años. Durante su etapa como modelo de Victoria's Secret, Heidi Klum realizaba entrenamientos más exigentes junto al entrenador David Kirsch.

Sin embargo, con el pasar de los años, comenzó a inclinarse por ejercicios de bajo impacto, rutinas más prácticas y actividades que pudiera incorporar fácilmente a su vida diaria. Actualmente, su transformación física combina: