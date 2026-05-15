15 de mayo de 2026 Inicio
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El Sol entra en Géminis el 21 de mayo: cómo impactará en todos los signos

El transito solar inaugura semanas donde las palabras tendrán mucho poder. Muchas personas sentirán necesidad de cambiar, hablar, expresarse y salir de situaciones estancadas.

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La astrología marca el comienzo de un período mucho más dinámico

La astrología marca el comienzo de un período mucho más dinámico, social y mental, ideal para abrir nuevas puertas, conectar con otras personas y animarse a pensar distinto.

  • El Sol en Géminis ingresa el 21 de mayo de 2026.
  • La temporada geminiana traerá movimiento, comunicación y nuevas ideas.
  • El Sol estará en conjunción con Mercurio en Géminis.
  • La astrología anticipa semanas con muchas conversaciones y cambios mentales.

El Sol entra en Géminis el 21 de mayo: el tránsito marca oficialmente el comienzo de la temporada geminiana, una etapa asociada con el movimiento, la comunicación, las ideas y los nuevos vínculos. ¿Cómo impactará en todos los signos?

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Este año, además, el ingreso solar tendrá un detalle astrológico muy importante: el Sol estará en conjunción con Mercurio en Géminis, potenciando aún más la energía mental, la necesidad de expresarse y las conversaciones que pueden cambiar el rumbo de muchas situaciones. El Sol representa identidad, propósito y energía vital. Cuando ingresa en Géminis, el clima colectivo se vuelve más dinámico, curioso y cambiante. Géminis es un signo de aire vinculado con:

  • la comunicación;
  • las ideas;
  • el aprendizaje;
  • los vínculos sociales;
  • el movimiento;
  • la adaptabilidad.
Geminis

Cómo impactará el Sol en Géminis en cada signo

Aries

La energía geminiana activa la comunicación, las redes y los proyectos personales. Habrá más movimiento social y necesidad de tomar decisiones rápidas.

Tauro

Después de semanas intensas, comienza una etapa enfocada en el dinero, el valor personal y nuevas oportunidades laborales o económicas.

Géminis

Comienza tu temporada solar y eso trae protagonismo, renovación y más energía personal. Es un período ideal para reinventarte y abrir nuevos caminos.

Cáncer

La conjunción entre el Sol y Mercurio puede movilizar emociones profundas y generar necesidad de descanso mental. Será importante bajar el ruido externo.

Leo

Se activan amistades, proyectos grupales y nuevas conexiones. La energía favorece encuentros, planes y expansión social.

Virgo

El ingreso solar impacta sobre temas laborales, metas y exposición pública. Puede haber noticias importantes vinculadas con trabajo o estudios.

Libra

La temporada geminiana favorece viajes, aprendizaje y nuevas experiencias. Habrá más deseo de libertad y movimiento.

Escorpio

Las próximas semanas pueden traer conversaciones intensas, cierres emocionales y transformación interna. También habrá mayor profundidad en vínculos.

Sagitario

El Sol en Géminis impacta directamente en relaciones y sociedades. Será un período clave para hablar claro y redefinir vínculos.

Capricornio

La energía geminiana modifica rutinas y hábitos cotidianos. Habrá necesidad de reorganizar tiempos y encontrar más equilibrio mental.

Acuario

Uno de los signos más favorecidos por este tránsito. Creatividad, romance, inspiración y nuevas oportunidades sociales comenzarán a aparecer.

Piscis

El foco estará puesto en el hogar, la familia y las emociones personales. También pueden surgir conversaciones importantes dentro del entorno íntimo.

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