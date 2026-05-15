El Sol entra en Géminis el 21 de mayo: cómo impactará en todos los signos

- El Sol en Géminis ingresa el 21 de mayo de 2026.
- La temporada geminiana traerá movimiento, comunicación y nuevas ideas.
- El Sol estará en conjunción con Mercurio en Géminis.
- La astrología anticipa semanas con muchas conversaciones y cambios mentales.
El Sol entra en Géminis el 21 de mayo: el tránsito marca oficialmente el comienzo de la temporada geminiana, una etapa asociada con el movimiento, la comunicación, las ideas y los nuevos vínculos. ¿Cómo impactará en todos los signos?
Este año, además, el ingreso solar tendrá un detalle astrológico muy importante: el Sol estará en conjunción con Mercurio en Géminis, potenciando aún más la energía mental, la necesidad de expresarse y las conversaciones que pueden cambiar el rumbo de muchas situaciones. El Sol representa identidad, propósito y energía vital. Cuando ingresa en Géminis, el clima colectivo se vuelve más dinámico, curioso y cambiante. Géminis es un signo de aire vinculado con:
La energía geminiana activa la comunicación, las redes y los proyectos personales. Habrá más movimiento social y necesidad de tomar decisiones rápidas.
Tauro
Después de semanas intensas, comienza una etapa enfocada en el dinero, el valor personal y nuevas oportunidades laborales o económicas.
Géminis
Comienza tu temporada solar y eso trae protagonismo, renovación y más energía personal. Es un período ideal para reinventarte y abrir nuevos caminos.
Cáncer
La conjunción entre el Sol y Mercurio puede movilizar emociones profundas y generar necesidad de descanso mental. Será importante bajar el ruido externo.
Leo
Se activan amistades, proyectos grupales y nuevas conexiones. La energía favorece encuentros, planes y expansión social.
Virgo
El ingreso solar impacta sobre temas laborales, metas y exposición pública. Puede haber noticias importantes vinculadas con trabajo o estudios.
Libra
La temporada geminiana favorece viajes, aprendizaje y nuevas experiencias. Habrá más deseo de libertad y movimiento.
Escorpio
Las próximas semanas pueden traer conversaciones intensas, cierres emocionales y transformación interna. También habrá mayor profundidad en vínculos.
Sagitario
El Sol en Géminis impacta directamente en relaciones y sociedades. Será un período clave para hablar claro y redefinir vínculos.
Capricornio
La energía geminiana modifica rutinas y hábitos cotidianos. Habrá necesidad de reorganizar tiempos y encontrar más equilibrio mental.
Acuario
Uno de los signos más favorecidos por este tránsito. Creatividad, romance, inspiración y nuevas oportunidades sociales comenzarán a aparecer.
Piscis
El foco estará puesto en el hogar, la familia y las emociones personales. También pueden surgir conversaciones importantes dentro del entorno íntimo.