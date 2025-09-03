3 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Fentanilo contaminado: la ANMAT actualizó el sistema de trazabilidad de medicamentos

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica amplió el listado de sustancias trazables y estableció criterios para la inclusión o exclusión de ingredientes farmacéuticos activos (IFA).

Por
La ANMAT implementó la medida contra la falsificación

La ANMAT implementó la medida contra "la falsificación, el comercio ilegal y el fraude".

Pexels

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) amplió el listado de sustancias trazables y estableció criterios para la inclusión o exclusión de ingredientes farmacéuticos activos (IFA) en el Sistema Nacional de Trazabilidad de Medicamentos, como medida contra "la falsificación, el comercio ilegal y el fraude" luego de que salieran a la luz las graves deficiencias en los controles en el marco de las muertes por fentanilo contaminado.

Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) tomó medidas contra un laboratorio.
Te puede interesar:

Otra alerta de ANMAT contra un laboratorio: lo inhibió por graves fallas en la fabricación de medicamentos

La decisión se implementó a través de la Disposición 6223/2025 del organismo, publicada este miércoles en el Boletín Oficial con la firma de su titular, Nélida Bisio.

"Los medicamentos de alta vigilancia, costo, riesgo de uso indebido o de relevancia para la atención de enfermedades crónicas y de alta complejidad deberán incluirse en el sistema de vigilancia para su seguimiento exhaustivo en toda la cadena de distribución", expresaron desde ANMAT.

Fentanilo
La medida de la ANMAT llega luego de que salieran a la luz las graves deficiencias en los controles en el marco de las muertes por fentanilo contaminado.

La medida de la ANMAT llega luego de que salieran a la luz las graves deficiencias en los controles en el marco de las muertes por fentanilo contaminado.

El organismo repasó que "la trazabilidad de los estupefacientes y psicotrópicos como el fentanilo, morfina, oxicodona, metadona, flunitrazepam, cannabidiol, ketamina y propofol se realizaba a nivel jurisdiccional", y sostuvo que "la nueva disposición permitirá llevar adelante un seguimiento a nivel nacional, mediante la delimitación de estos nuevos lineamientos, con auditorías obligatorias y sanciones en caso de incumplimiento".

"Finalmente, la obligación de reportar en línea cada movimiento de medicamentos permite un monitoreo en tiempo real por parte de todos los actores del sistema, facilitando la detección temprana de irregularidades, robos o desvíos. De este modo, se asegura una respuesta rápida y coordinada para proteger la cadena de suministro", concluyeron.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La ANMAT clausuró un laboratorio luego de identificar un desvío de calidad de nivel crítico en un suero para pacientes internados.

La ANMAT clausuró un laboratorio tras identificar un desvío de calidad de nivel crítico en un suero

play

Muertes por fentanilo: los chats internos que exponen la falta de controles y la desidia en HLB Pharma

play

Moreno: así es el predio de Trujui, donde Milei cierra la campaña de LLA en la provincia de Buenos Aires

play

La advertencia de Maslatón sobre la intervención en el dólar: "Este tipo de planes siempre fracasan"

play

Kicillof, sobre el cierre de campaña de LLA: "Hago responsable a Milei de cualquier hecho de desorden o violencia"

El Gobierno bonaerense alertó por riesgos en la seguridad del acto, a cargo de Casa Militar. 

Milei cierra la campaña en Provincia, bajo un clima de hermetismo político y fuertes medidas de seguridad  

Rating Cero

Lionel Messi sorprendió a Nico Vázquez en el teatro. 

La intimidad de la visita de Messi a Nico Vázquez, tras su separación de Gimena Accardi

Luck Ra eliminó a un participante y fue señalado.

Polémica en La Voz Argentina: Luck Ra eliminó a un participante y las redes sociales estallaron

Columbus, el director de los cuatro fantásticos que fue despedido y a su vez, manifestó no querer saber más nada con Marvel.

Estaba en Los 4 Fantásticos antes de Marvel pero hizo una crítica y lo despidieron: de quién se trata

El elegante look que mostró Evangelina Anderson en sus redes sociales.

El look total black de Evangelina Anderson: su hermoso vestido lencero

El club del crimen de los jueves, una película estadounidense que ya está disponible en Netflix y es furor.
play

De qué se trata El club del crimen de los jueves, la película que la está rompiendo en Netflix

María Becerra se sumará a La Voz.

María Becerra se sumará a La Voz España: cómo será su participación en el programa

últimas noticias

play
La rutina de skincare de Jessica Alba está dando que hablar: la reconocida actriz y empresaria, compartió con sus seguidores su hábito de cuidado facial.

Esta rutina de skincare de Jessica Alba está dando que hablar: qué debés saber antes de implementarla

Hace 12 minutos
Messi anunció que frente a Venezuela será su último partido por Eliminatorias de loca, ¿y definitiva?

¿Partido despedida en Eliminatorios con la Selección? Messi no viajaría para jugar frente a Ecuador

Hace 12 minutos
Los trabajadores de ARCA informaron que estarán atentos a ciertos aspectos puntuales este mes

ARCA busca detectar inconsistencias en el monotributo: qué debés saber

Hace 12 minutos
Lionel Messi sorprendió a Nico Vázquez en el teatro. 

La intimidad de la visita de Messi a Nico Vázquez, tras su separación de Gimena Accardi

Hace 22 minutos
Luck Ra eliminó a un participante y fue señalado.

Polémica en La Voz Argentina: Luck Ra eliminó a un participante y las redes sociales estallaron

Hace 31 minutos