Sanción y escándalo en Gran Hermano 2026 contra una participante: violó el reglamento

En la recta final de Gran Hermano Generación Dorada 2026, la producción está cada vez más exigente y volvió a sancionar a una participante , pero esta vez fue por violar el reglamento del programa . Cinzia Francischiello se sorprendió al recibir la advertencia y quedó en la cuerda floja.

Sucede que la jugadora reingresó a la casa gracias al Golden Ticket y debía guardar silencio en cuanto a la información que recolectó del afuera. Sin embargo, se le escapó información importante que puede condicionar el juego.

Cinzia le contó a Danielik el hate que tenía afuera de la casa y a Eduardo le dio algunos indicios sobre su imagen pública, la cual se ve vulnerada para la audiencia. Ante esto, el Big emitió un comunicado delante de todos: " Todos ustedes saben que el aislamiento es una condición esencial de este juego , ¿verdad? La incomunicación con el mundo exterior tiene como fin que lo que sucede, puertas adentro, no tenga ese riesgo de ser contaminado".

“ Quiero referirme particularmente a Cinzia. Desde tu vuelta a la casa, te he llamado la atención en más de una oportunidad. Realmente puedo comprender algún tipo de descuido, de distracción, pero si esta conducta se repite, a pesar de los reiterados avisos, ya dejan de ser meros descuidos o distracciones. Y eso no lo puedo permitir. Debido a estas desobediencias, he decidido aplicarte una sanción", disparó.

Y lo cumplió: "Cinzia, te comunico que formas parte de esta placa de nominada, reitero ya estás nominada. Quiero decirte que estaré prestando atención, como siempre, a tu comportamiento. No quiero tener que aplicar medidas aún más severas".

"Gran Armado": dura denuncia por la verdad detrás de la salida de un participante de Gran Hermano

La salida de Grecia Colmenares de Gran Hermano Generación Dorada generó una fuerte polémica después de que dieran a conocer que la actriz venezolana no habría sido eliminada por los votos del público, sino que su partida respondería al vencimiento de un contrato mensual que la propia participante decidió no renovar. La denuncia encendió el debate sobre la transparencia del programa y sumó otra capa de escándalo a una semana que ya venía siendo cargada de novedades para Colmenares.

El periodista Nacho Rodríguez lo expuso sin vueltas en su cuenta de X: "Termino el contrato mensual de Grecia Colmenares y me cuentan que hoy dejó Gran Hermano. No quiso renovar, y tampoco (el productor ejecutivo Martín) Borrillo insistió en que se quede, así que se fue. Tremendo Gran Armado con sus hilos expuestos, ¿no?". El tuit se viralizó de inmediato y reforzó las sospechas de una parte del público sobre el peso real de los votos en las eliminaciones del ciclo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/NachoRodriOk/status/2054752069190287660&partner=&hide_thread=false Termino el contrato mensual de Grecia Colmenares y me cuentan que hoy dejó #GranHermano



No quizo renovar, tampoco Borillo insistió en que se quede, así que se fue



Tremendo #GranArmado con sus hilos expuestos no?



Viernes 21:00 en #SiemprePrimicias por AM 650 cuento más de esto https://t.co/IEyY9zkFyy pic.twitter.com/PLBZVPnpSh — | Nacho Rodriguez (@NachoRodriOk) May 14, 2026

La salida de Colmenares se produjo en el marco de la llamada "placa planta", un mecanismo que la producción incorporó en esta edición para evitar que la final quede integrada por perfiles similares. Junto a la actriz venezolana, también abandonó la casa Lolo Poggio. Según la información que circuló, la partida de Grecia habría sido acordada previamente con la producción, lo que cuestiona directamente el rol de la votación popular en su eliminación.