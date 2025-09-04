IR A
Millie Bobby Brown compartió su look descontracturado: corpiño animal print y jean tiro bajo

La actriz sorprendió con un outfit llamativo, mientras disfruta de su reciente maternidad y comparte momentos de su vida familiar en redes sociales.

Millie Bobby Brown y un nuevo look descontracturado.

Instagram

La transformación de Millie Bobby Brown no se limita a su maternidad: su estilo personal también ha evolucionado y se refleja en cada publicación. Recientemente, la actriz de Stranger Things compartió una selfie viral luciendo un corpiño triángulo con estampado animal print, acompañado de un jean tiro bajo que completó un look relajado pero con toques distintivos.

El conjunto se destacó por detalles como el aplique metálico en forma de corazón en el centro del corpiño y un pañuelo a juego con ribete rojo, que aportó contraste sobre los tonos marrones y negros. Millie combinó este estilo con un maquillaje natural, resaltando únicamente sus labios con un gloss rosado brillante y uñas rojas, en sintonía con los accesorios del outfit.

Este cambio de look se suma a la faceta de Millie como madre primeriza. La actriz se ha mostrado muy activa en redes sociales, compartiendo momentos familiares y demostrando cómo combina su carrera artística con su nueva etapa personal. Además, su paso por México y la participación en eventos promocionales la mantienen como una figura central en el mundo del entretenimiento.

Millie Bobby Brown look
La actriz británica combinó el outfit con un pañuelo a juego y detalles de color en labios y uñas, resaltando su cuidado por los accesorios.

Millie Bobby Brown reveló la primera foto de su hija tras la adopción

Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi anunciaron oficialmente la llegada de su hija a través de la adopción y compartieron la primera imagen familiar en redes sociales. En la fotografía, el joven sostiene a la bebé mientras se dirige hacia un avión, con la pequeña cubierta por una manta blanca, manteniendo la privacidad sobre su identidad.

La actriz, de 21 años, ha expresado desde temprana edad su deseo de ser madre, influenciada por la crianza de su madre y abuela. Según declaraciones previas, considera la adopción igual de valiosa que tener un hijo biológico y busca brindar a sus hijos el mismo respaldo y libertad que recibió durante su infancia.

Millie Bobby Brown hija
Tras convertirse en madre a través de la adopción, Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi compartieron imágenes que reflejan su nueva etapa familiar y privacidad protegida.

La confirmación del nacimiento coincidió con una etapa de gran actividad profesional: Millie combina su papel en la serie de Disney con su marca de moda y beauty, demostrando que es posible equilibrar la vida artística con la maternidad. La repercusión de sus publicaciones refleja no solo el interés por su nuevo rol familiar, sino también por su estilo y presencia mediática.

