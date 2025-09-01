1 de septiembre de 2025 Inicio
El caso del fentanilo contaminado llegó a la OMS: emitieron una alerta mundial

El organismo recomendó "extremar la precaución" ante cualquier producto elaborado por Laboratorios Ramallo o HLB Pharma. "No puede descartarse que estos productos estén circulando en otros mercados", advirtió.

Por
La OMS alertó que el fentanilo contaminado representa un riesgo elevado para la salud.

La OMS alertó que el fentanilo contaminado representa un "riesgo elevado" para la salud.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) emitió una alerta a nivel global por los lotes de fentanilo contaminado que se detectaron en Argentina y pidió a los países miembros que "extremen la precaución", ya que "no puede descartarse que estos productos estén circulando en otros mercados".

La Alerta 4/2025 sobre productos médicos advierte sobre "seis lotes de fentanilo HLB (citrato de fentanilo) de calidad subestándar detectados en la Argentina" y, en particular, señala que existen informes que vinculan el lote 31202 con "un brote mortal de infecciones bacterianas".

"Dadas las graves deficiencias en las prácticas correctas de fabricación señaladas por la ANMAT, es necesario actuar con cautela ante todo producto inyectable o parenteral fabricado o distribuido por Laboratorios Ramallo S.A. o por HLB Pharma después de febrero de 2022", indicó la OMS.

El organismo sostuvo que estos productos "podrían estar contaminados y su uso podría comprometer la seguridad de los pacientes". "Se recomienda encarecidamente extremar la precaución. No puede descartarse que estos productos estén circulando en otros mercados", remarcó.

En ese sentido, aconsejó "redoblar la vigilancia y la diligencia en las cadenas de suministro de aquellos países y regiones que puedan verse afectados por estos productos de calidad subestándar" y "aumentar la vigilancia del mercado informal o no regulado".

"Se insta a las autoridades de salud, los organismos nacionales de reglamentación y los cuerpos de seguridad a que, si estos productos se detectan en su país, lo notifiquen inmediatamente a la OMS", destacó. Por último, recomendó "a las personas que estén en posesión de alguno de estos productos que no los utilicen".

