El Senado insistirá con el rechazo al veto de Javier Milei a la Ley de Emergencia en Discapacidad

Expectativa de la gente en el Congreso por la sesión del Senado

Decenas de ciudadanos que presentan alguna discapacidad se acercaron a las inmediaciones del Palacio Legilstaivo para seguir de cerca lo que ocurra desde las 11 en el recinto. "Venimos para ver el dictamen del Senado. Es necesario que volvamos a tener el voto positivo de ellos para podamos revertir el veto de Milei", señaló una mujer en silla de ruedas a la periodista de C5N Mariela López Brown.

Por su parte, otra mujer integrante del colectivo de personas con discapacidad Unidos por la Educación Especial aseguró estar "con muchos problemas por la quita de pensiones no contributivas" y "la humillación permanente a la que estamos siendo sometidos".

"Esta ley es para resolver esta emergencia, para que no nos sigan estigmatizando, para que verdaderamente la sociedad comprenda que las personas con discapacidad merecen respeto", completó.