4 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 4 de septiembre

El dólar oficial opera a $1.334,73 para la compra y $1.377,09 para la venta tras la intervención oficial en el Mercado Único y Libre de Cambios. Mientras tanto, el blue baja $10 en el mercado informal y volvió a ser el más barato.

Por
El dólar oficial continúa en la mitad superior de la banda dispuesta por el Gobierno.

El dólar oficial continúa en la mitad superior de la banda dispuesta por el Gobierno.

Pexels

El dólar oficial cotiza este jueves a $1.334,73 para la compra y $1.377,09 para la venta tras la intervención del Gobierno en el mercado de cambios luego de que haya rozado el techo de la banda impuesta por el Ministerio de Economía al momento del levantamiento del cepo. El minorista en el Banco Nación, en tanto, opera a $1.375 y el blue cae $10 y es el más barato del mercado: se vende a $1.350.

El Tesoro anunció que destinará dólares a sostener el mercado de cambio.
Te puede interesar:

Reservas bajo presión: ¿puede el Gobierno sostener la intervención en el mercado de cambios?

"El Tesoro Nacional anuncia que a partir del día de la fecha participará en el mercado libre de cambios con el fin de contribuir a su liquidez y normal funcionamiento", escribió el martes en su cuenta de X el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, en lo que es una medida intempestiva de la administración libertaria a semanas de las legislativas nacionales de octubre, claves para el futuro político del presidente Javier Milei.

Tras las críticas, Quirno rechazó de manera categórica que el Gobierno hubiera modificado el régimen cambiario o la política de bandas vigente. "No hay ninguna rotura del esquema cambiario, no hay ninguna rotura del esquema de bandas. Nosotros seguimos. El Banco Central seguirá comprando pesos en el tope de la banda, seguirá vendiendo pesos en el piso de la banda. Eso nada ha cambiado", planteó en diálogo con A24, y apuntó: "Esto hay que situarlo en el contexto preelectoral que estamos viviendo, donde tenemos una oposición que ha decidido hacerle la guerra a los argentinos".

En lo que va de 2025, el dólar oficial acumula una suba de $316,81 tras haber cerrado 2024 a $1.060,28.

dólar blue billetes divisas dólares
El dólar oficial retrocedió tras la intervención del Gobierno.

El dólar oficial retrocedió tras la intervención del Gobierno.

Dólar oficial hoy

El dólar oficial cotiza a $1.334,73 para la compra y $1.377,09 para la venta.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense opera a $1.335 para la compra y $1.375 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotiza a $1.330 para la compra y $1.350 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vende a $1.361,5.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, cotiza a $1.787,50.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) opera a $1.371,58, mientras que el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.370,14.

Dólar futuro

El dólar futuro de agosto se vende a $1.400.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El dólar reaccionó a la intempestiva jugada del Gobierno.

Tensa calma: el dólar oficial se mantuvo estable tras la segunda jornada de intervención del Gobierno

play

La advertencia de Maslatón sobre la intervención en el dólar: "Este tipo de planes siempre fracasan"

Caputo y Quirno, las cabezas del plan económico del Gobierno.

Intervención al dólar: el Gobierno se prepara para un escenario inestable "hasta fines de octubre"

El Gobierno busca llegar a las elecciones de octubre con un dólar estable.

Qué busca el Gobierno con la intervención en el mercado en medio de la presión cambiaria

play

En medio de la disparada del dólar, el Gobierno anunció que intervendrá en el mercado de cambios

El dólar oficial comenzó la semana con un fuerte salto.

Primera jornada del dólar tras el anuncio de la intervención: cayó $10 en Banco Nación y se alejó de los $1.400

Rating Cero

El recoocido actor, protagonista de Tarzán llegó a Netflix en otro personaje muy distinto.
play

Esta película sobre un príncipe vikingo protagonizada por Alexander Skarsgård es furor en Netflix: de cuál se trata

El intérprete de Rocky en la versión teatral pasó por el Movistar Arena para ver a la banda y recibió un homenaje especial.

Nico Vázquez sorprendió en el show de Erreway: la dedicatoria especial de Benjamín Rojas

Gimena Accardi rompió el silencio.

Gimena Accardi rompió el silencio y habló sobre su supuesto romance con un hombre de 20 años

El actor de Friends falleció el 28 de octubre de 2023, a los 54 años.

La "Reina de la ketamina" se declaró culpable de venderle la dosis fatal a Matthew Perry

Erreway tocó en un Movistar Arena colmado.

El emotivo renacer de Erreway: clásicos inolvidables, madurez en escena y un show que superó las expectativas

Millie Bobby Brown y un nuevo look descontracturado.

Millie Bobby Brown compartió su look descontracturado: corpiño animal print y jean tiro bajo

últimas noticias

play
El recoocido actor, protagonista de Tarzán llegó a Netflix en otro personaje muy distinto.

Esta película sobre un príncipe vikingo protagonizada por Alexander Skarsgård es furor en Netflix: de cuál se trata

Hace 7 minutos
¿Cuáles son las predicciones de Niño Prodigio para todos los signos hasta el 7 de septiembre?.

Cuáles son las predicciones de Niño Prodigio para todos los signos hasta el domingo 7 de septiembre en 2025

Hace 11 minutos
Esta actualización optimiza las oportunidades de ahorro.

Se activa el 5 de septiembre: cuál es el descuento que tiene Cuenta DNI para todos los viernes del mes

Hace 13 minutos
Su popularidad en ascenso da una muestra de un cambio en las preferencias hacia prendas y accesorios más saludables.

Cómodas y a la moda: así son las zapatillas barefoot que se establecen como la tendencia del momento

Hace 16 minutos
El trabajo de Zentrix Consultora revela que Fuerza Patria ganaría por casi 4 puntos los comicios legislativos. 

Última encuesta antes de las elecciones legislativas en la Provincia: triunfa Fuerza Patria en distritos clave

Hace 19 minutos