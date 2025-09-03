Juan Grabois anunció que denunciará a Javier Milei por haberse "afanado otro millón de dólares" El candidato a diputado de Fuerza Patria advirtió que "no hay registros" del premio de u$s1.000.000 que le dieron al Presidente en su último viaje a Israel, cuando fue galardonado con el Premio Génesis, conocido como el "Premio Nobel judío". Por







Juan Grabois presentará otra denuncia contra el Presidente.

El dirigente de Argentina Humana y candidato a diputado de Fuerza Patria Juan Grabois anunció este miércoles que denunciará ante la Justicia al presidente Javier Milei por haberse "afanado" u$s1.000.000 que recibió tras haber sido condecorado con el Premio Génesis durante su gira por Israel.

"Confirmado: los Milei se afanaron otro millón de dólares", expresó Grabois en sus redes sociales, donde mencionó al jefe de Estado y a su hermana y secretaria de la Presidencia, Karina Milei.

El dirigente social acusó al mandatario de haberse apropiado del millón de dólares que recibió luego de ser galardonado con el Premio Génesis, conocido como el "Premio Nobel judío".

CONFIRMADO: LOS MILEI SE AFANARON OTRO MILLON DE DÓLARES



En el último viaje a Israel, Milei recibió el Genesis Prize: un millón de dólares. La ley argentina dice que el presidente no se puede quedar personalmente con el dinero, sino que pasa a patrimonio de los argentinos, y… pic.twitter.com/dvMrZvU9s5 — Juan Grabois (@JuanGrabois) September 3, 2025 "Del palo verde 'no hay registros', como dice la respuesta oficial del Gobierno al pedido de informes que presentamos. Es decir, no están en el Tesoro Nacional. En la semana vamos a presentar la denuncia penal por este nuevo robo", afirmó.

El argumento del referente de Patria Grande sostuvo que el Presidente "no se puede quedar personalmente con el dinero, sino que pasa a patrimonio de los argentinos, y que está obligado a registrarlo".

Si bien Milei sostuvo que ese dinero fue donado a una fundación, Grabois señaló que el destino del millón de dólares fue cedido a "una fundación trucha" en Estados Unidos. "Eso también sería ilegal porque el Presidente no puede disponer del patrimonio nacional como propio... pero ni siquiera es verdad lo que dijo", puntualizó.