4 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Juan Grabois anunció que denunciará a Javier Milei por haberse "afanado otro millón de dólares"

El candidato a diputado de Fuerza Patria advirtió que "no hay registros" del premio de u$s1.000.000 que le dieron al Presidente en su último viaje a Israel, cuando fue galardonado con el Premio Génesis, conocido como el "Premio Nobel judío".

Por
Juan Grabois presentará otra denuncia contra el Presidente.

Juan Grabois presentará otra denuncia contra el Presidente.

El dirigente de Argentina Humana y candidato a diputado de Fuerza Patria Juan Grabois anunció este miércoles que denunciará ante la Justicia al presidente Javier Milei por haberse "afanado" u$s1.000.000 que recibió tras haber sido condecorado con el Premio Génesis durante su gira por Israel.

Milei canceló su viaje a Las Vegas y concentrará sus reuniones en Los Ángeles.
Te puede interesar:

La agenda completa del próximo viaje a Estados Unidos de Milei: visita a Los Ángeles y reunión con una astronauta y empresarios

"Confirmado: los Milei se afanaron otro millón de dólares", expresó Grabois en sus redes sociales, donde mencionó al jefe de Estado y a su hermana y secretaria de la Presidencia, Karina Milei.

El dirigente social acusó al mandatario de haberse apropiado del millón de dólares que recibió luego de ser galardonado con el Premio Génesis, conocido como el "Premio Nobel judío".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JuanGrabois/status/1963345949096280152&partner=&hide_thread=false

"Del palo verde 'no hay registros', como dice la respuesta oficial del Gobierno al pedido de informes que presentamos. Es decir, no están en el Tesoro Nacional. En la semana vamos a presentar la denuncia penal por este nuevo robo", afirmó.

El argumento del referente de Patria Grande sostuvo que el Presidente "no se puede quedar personalmente con el dinero, sino que pasa a patrimonio de los argentinos, y que está obligado a registrarlo".

Si bien Milei sostuvo que ese dinero fue donado a una fundación, Grabois señaló que el destino del millón de dólares fue cedido a "una fundación trucha" en Estados Unidos.

"Eso también sería ilegal porque el Presidente no puede disponer del patrimonio nacional como propio... pero ni siquiera es verdad lo que dijo", puntualizó.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

play

Axel Kicillof: "Milei no está registrando el golpe"

play

Quién es el periodista que terminó herido en el acto de Javier Milei

Javier Milei criticó a Axel Kicillof.

El Presidente volvió a apuntar contra Kicillof y lo tildó de "inútil esférico"

milei en moreno: no se olviden que el kirchnerismo se cargo la vida del fiscal nisman

Milei en Moreno: "No se olviden que el kirchnerismo se cargó la vida del fiscal Nisman"

Javier Milei fue el principal orador en Moreno.
play

Críticas, insultos y acusaciones falsas contra el kirchnerismo: lo que dejó el discurso de Javier Milei en Moreno

El presidente Milei, durante el cierre de campaña en Moreno.

Milei defendió a Karina de las denuncias de corrupción y acusó al kirchnerismo de preparar "prácticas mafiosas"

Rating Cero

Martín Cirio apuntó con todo contra los fanáticos de Selena Gómez: Para mi es mejor.

Martín Cirio apuntó todo contra los fanáticos de Selena Gómez: "Para mi es mejor"

play

Quién es el periodista que terminó herido en el acto de Javier Milei

El anuncio de los protagonistas de Avengers: Doomsday﻿ contó con muchas ausencias de peso.

Estrella de Marvel habló sobre su ausencia en Avengers Doomsday y sorprendió: "No hubo suficiente..."

Barbieri respondió a los rumores de prostitución cuando tuvo un teatro de revista a su cargo.

Carmen Barbieri cruzó a Rocío Marengo por hablar de la prostitución, Ayelén Paleo y Santiago Bal: "Si la quisieron..."

Mauro Icardi y Wanda Nara volvieron a protagonizar un escándalo viral.
play

Nuevo escándalo entre Wanda Nara y Mauro Icardi: "Le van a arrancar a las hijas..."

Peter Lanzani decidió dejar atrás la apariencia que le generó muchas críticas.

Peter Lanzani cambió su look luego de ser tildado de "sucio" por su apariencia

últimas noticias

Milei canceló su viaje a Las Vegas y concentrará sus reuniones en Los Ángeles.

La agenda completa del próximo viaje a Estados Unidos de Milei: visita a Los Ángeles y reunión con una astronauta y empresarios

Hace 27 minutos
Juan Grabois presentará otra denuncia contra el Presidente.

Grabois anunció que denunciará a Milei por haberse "afanado otro millón de dólares"

Hace 34 minutos
Resultados del Loto Plus del miércoles 3 de septiembre de 2025.

Loto Plus: resultado del sorteo 3810 del miércoles 3 de septiembre de 2025

Hace 59 minutos
Franco Mastantuono, disputa el balón con el Diablito Echeverri.

El equipo de la Selección argentina para enfrentar a Venezuela: tres nombres para un lugar

Hace 1 hora
Unión por la Patria garantizó su rechazo al veto de Discapacidad en el Senado.

Unión por la Patria garantizó su rechazo al veto de Discapacidad en el Senado

Hace 1 hora