Tras el cierre de campaña en Moreno, Javier Milei hace un viaje express a Estados Unidos

Dentro de su reducida agenda, están comprendidas reuniones bilaterales con banqueros y empresarios, a la vez que participará una conferencia global organizada por Michael Milken. Volvería el sábado para estar en el país para las elecciones en la provincia de Buenos Aires del domingo.

Javier Milei viaja a Estados Unidos.

Berthet se acercó al Congreso para acompañar la sesión del Senado.
El pedido de la actriz Lola Berthet al Senado: "Rechacen este veto y que salga la Ley de Emergencia en Discapacidad"

Se trata de una de las etapas más trágicas del Gobierno después del escándalo por las supuestas coimas en ANDIS que salpica a Diego Spagnuolo y a funcionarios de gobierno como Karina Milei y Eduardo "Lule" Menem. Con desmentidas y denuncias, Milei no hizo alusión a los hechos y, como contrapartida proclamó un discurso anti-kirchnerista en Moreno, haciendo hincapié en su foco de campaña, que tiene que ver con "kirchnerismo o libertad".

En lo que refiere a su viaje, uno de los eventos centrales de la visita express a Estados Unidos tiene que ver con la participación conferencia global organizada por el economista Michael Milken, que reunirá a empresarios, banqueros y fondos de inversión.

Javier Milei en el avión presidencial

Respecto de la comitiva, el mandatario estará acompañado durante su viaje por el canciller Gerardo Werthein y entre los principales objetivos de su viaje estará en avanzar en una reunión bilateral con el presidente estadounidense Donald Trump en la Casa Blanca.

Asimismo, el Presidente tendrá una reunión con María Noel de Castro, una ingeniera biomédica nacida en Salta y la primera astronauta argentina con una misión a la Estación Espacial Internacional (EEI).

De todas maneras, se espera que Milei regrese al país el viernes dado que dejó en claro su interés de estar presente el domingo en los comicios bonaerenses para acompañar a los candidatos de La Libertad Avanza.

La agenda completa del Presidente en viaje a los Estados Unidos

Miércoles 3 de septiembre

  • 23 hs - El Presidente Milei partirá en un vuelo especial rumbo a la ciudad de Los Ángeles.

Jueves 4 de septiembre

  • 13 hs - Arribo del Presidente a Los Ángeles, previa escala técnica en Lima. A continuación se trasladará hacia su lugar de alojamiento.
  • 17:30 hs - Almuerzo con la astronauta Noel del Castro.
  • 20:30 hs - El Presidente Milei se encontrará con el presidente del Instituto Milken, D. Michael Milken.
  • 21:15 hs - Encuentro del Presidente, el ministro de Economía Luis Caputo y el embajador Alejandro Oxenford con un grupo de líderes empresariales y de inversión.
  • 23:00 hs - Reunión con el vicepresidente de Chevron, Mark A. Nelson.
  • 23:30 hs - Reunión con el empresario Andy Kleinman.

Viernes 5 de septiembre

  • 14 hs - El Presidente y la comitiva partirán en un vuelo hacia la Ciudad de Buenos Aires.

Sábado 6 de septiembre

  • 04 hs - Arribo del Presidente a la Ciudad de Buenos Aires.
