Bono de $70.000 de ANSES: por qué el 8 de septiembre es una fecha clave

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) tiene buenas noticias para los jubilados y pensionados, ya que se dio a conocer el nuevo calendario de pagos de septiembre. En ese sentido, se informa que ambos grupos comienzan a cobrar sus haberes, incluido el bono de $70.000 para los titulares de la mínima, a partir del lunes 8.
Quiénes pueden acceder al bono de $70.000 de ANSES
El bono de refuerzo de ingresos está destinado a los siguientes grupos:
Características del bono de $70.000 de ANSES
Para este mes, el monto de la jubilación mínima ascenderá a $320.277 gracias al aumento del 1,9% en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC) de julio registrado por el Indec.
Por eso, pueden acceder al cobro completo del bono de $70.000 quienes cobren hasta $320.277. En el caso de quienes cobren un poco más, recibirán un monto proporcional hasta llegar a $390.277.
Bono de $70.000 de ANSES: cuándo cobro en septiembre 2025
Las fechas de pago se establecen según el último número del DNI de cada beneficiario:
Pensiones no Contributivas
- DNI terminados en 0 y 1: 8 de septiembre
- DNI terminados en 2 y 3: 9 de septiembre
- DNI terminados en 4 y 5: 10 de septiembre
- DNI terminados en 6 y 7: 11 de septiembre
- DNI terminados en 8 y 9: 12 de septiembre
PUAM Administración Nacional de la Seguridad Social
Jubilados que cobran la mínima
- DNI terminados en 0: 8 de septiembre
- DNI terminados en 1: 9 de septiembre
- DNI terminados en 2: 10 de septiembre
- DNI terminados en 3: 11 de septiembre
- DNI terminados en 4: 12 de septiembre
- DNI terminados en 5: 15 de septiembre
- DNI terminados en 6: 16 de septiembre
- DNI terminados en 7: 17 de septiembre
- DNI terminados en 8: 18 de septiembre
- DNI terminados en 9: 19 de septiembre
Jubilados que superan la mínima
- DNI terminados en 0 y 1: 22 de septiembre
- DNI terminados en 2 y 3: 23 de septiembre
- DNI terminados en 4 y 5: 24 de septiembre
- DNI terminados en 6 y 7: 25 de septiembre
- DNI terminados en 8 y 9: 26 de septiembre