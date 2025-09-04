4 de septiembre de 2025 Inicio
Bono de $70.000 de ANSES: por qué el 8 de septiembre es una fecha clave

La Administración Nacional de la Seguridad Social explicó la importancia de esta fecha en el calendario de un grupo de beneficiarios.

Anses destacó la importancia de 8 de septiembre en el calendario de septiembre.

ANSES

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) tiene buenas noticias para los jubilados y pensionados, ya que se dio a conocer el nuevo calendario de pagos de septiembre. En ese sentido, se informa que ambos grupos comienzan a cobrar sus haberes, incluido el bono de $70.000 para los titulares de la mínima, a partir del lunes 8.

Jubilados PUAM 1

Quiénes pueden acceder al bono de $70.000 de ANSES

El bono de refuerzo de ingresos está destinado a los siguientes grupos:

  • Jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).
  • Titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez o vejez.
  • Beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).
  • Titulares de la PNC por madres con siete hijos o más.

Características del bono de $70.000 de ANSES

Para este mes, el monto de la jubilación mínima ascenderá a $320.277 gracias al aumento del 1,9% en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC) de julio registrado por el Indec.

Por eso, pueden acceder al cobro completo del bono de $70.000 quienes cobren hasta $320.277. En el caso de quienes cobren un poco más, recibirán un monto proporcional hasta llegar a $390.277.

Bono de $70.000 de ANSES: cuándo cobro en septiembre 2025

Las fechas de pago se establecen según el último número del DNI de cada beneficiario:

Pensiones no Contributivas

  • DNI terminados en 0 y 1: 8 de septiembre
  • DNI terminados en 2 y 3: 9 de septiembre
  • DNI terminados en 4 y 5: 10 de septiembre
  • DNI terminados en 6 y 7: 11 de septiembre
  • DNI terminados en 8 y 9: 12 de septiembre
PUAM Administración Nacional de la Seguridad Social
Jubilados que cobran la mínima

  • DNI terminados en 0: 8 de septiembre
  • DNI terminados en 1: 9 de septiembre
  • DNI terminados en 2: 10 de septiembre
  • DNI terminados en 3: 11 de septiembre
  • DNI terminados en 4: 12 de septiembre
  • DNI terminados en 5: 15 de septiembre
  • DNI terminados en 6: 16 de septiembre
  • DNI terminados en 7: 17 de septiembre
  • DNI terminados en 8: 18 de septiembre
  • DNI terminados en 9: 19 de septiembre

Jubilados que superan la mínima

  • DNI terminados en 0 y 1: 22 de septiembre
  • DNI terminados en 2 y 3: 23 de septiembre
  • DNI terminados en 4 y 5: 24 de septiembre
  • DNI terminados en 6 y 7: 25 de septiembre
  • DNI terminados en 8 y 9: 26 de septiembre
