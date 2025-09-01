1 de septiembre de 2025 Inicio
Otra alerta de ANMAT contra un laboratorio: lo inhibió por graves fallas en la fabricación de medicamentos

Tras el escándalo por el fentanilo contaminado, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica aplicó sanciones a una empresa porteña por no cumplir con los requerimientos de seguridad y eficacia de acuerdo con las normas de calidad adecuadas.

Administración Nacional de Medicamentos

Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) tomó medidas contra un laboratorio.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) inhibió las actividades productivas del laboratorio Rigecin Labs S.A. tras detectar deficiencias graves en su fabricación, que impiden asegurar que los productos "cumplan, en forma uniforme y controlada, con los requerimientos de seguridad y eficacia de acuerdo con las normas de calidad adecuadas", por lo que representan un potencial riesgo para la salud.

La ANMAT clausuró un laboratorio luego de identificar un desvío de calidad de nivel crítico en un suero para pacientes internados.
La medida se implementó a través de la Disposición 6202/2025 del organismo, publicada este lunes en el Boletín Oficial con la firma de su titular, Nélida Bisio.

En el caso de Rigecin Labs, la empresa ya había recibido advertencias previas por deficiencias en el cumplimiento de las Buenas Prácticas de Fabricación (BPF). Las inspecciones realizadas en los últimos dos años detectaron fallas críticas y mayores que no fueron corregidas de manera adecuada, a pesar de los planes de acción presentados.

Entre las irregularidades más graves se mencionan uso de envases que no se correspondían con los aprobados oficialmente, falta de medidas correctivas suficientes para garantizar la calidad de los medicamentos, procesos de producción que no cumplían con las normativas sanitarias vigentes y ausencia de modificaciones en la estructura edilicia y de equipos para asegurar condiciones adecuadas de higiene y control.

Los medicamentos afectados por la disposición son Solución Electrolítica Balanceada RIGECIN (bolsas de 500 ml, en presentaciones de 6 y 12 unidades) y la Solución Molar de Bicarbonato de Sodio Inyectable RIGECIN (bolsa de 100 ml).

Los lotes alcanzados por la prohibición son, para la Solución Electrolítica Balanceada RIGECIN, EB0440 (vencimiento 31/01/2027), EB0444 (31/01/2027), EB0405 (09/2026), EB0455 (03/2027) y EB0438 (01/2027); y para la Solución Molar de Bicarbonato de Sodio Inyectable RIGECIN, lote BI0091 S2 (vencimiento 12/2025).

Según los reportes, se hallaron partículas en suspensión y posible contaminación microbiológica en envases cerrados, lo que representa un riesgo grave para pacientes hospitalizados, especialmente aquellos en condiciones críticas. Además, se detectaron desviaciones en los parámetros de pH y envases no autorizados para el bicarbonato de sodio.

Como consecuencia, la ANMAT resolvió inhibir preventivamente todas las actividades productivas de la firma, ordenar el retiro inmediato de los lotes comprometidos de farmacias y hospitales y abrir un sumario sanitario a la empresa y a su dirección técnica.

