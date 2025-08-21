Escándalo por coimas: el Gobierno también apartó a la directora del Instituto Nacional de Medicamentos

Tras los audios que reveló C5N, en el que se lo puede escuchar a Diego Spagnuolo describir un presunto entramado de corrupción que involucra a Javier Milei y su hermana Karina, el Ejecutivo también definió echar a Gabriela Carmen Mantecón Fumado.

En medio del escándalo por coimas que terminó con la salida del director ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo , y la detención de Ariel Fernando García Furfaro , dueño de HLB Pharma , el Gobierno también apartó de su cargo a Gabriela Carmen Mantecón Fumado , directora del Instituto Nacional de Medicamentos.

La medida se implementó a través de la Resolución 2415/2025 del Ministerio de Salud, publicada este jueves en el Boletín Oficial con la firma de su titular, Mario Lugones .

En sus considerandos, el texto solo argumenta que " la Administradora Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), solicita limitar la designación transitoria de la doctora Mantecón Fumado en el cargo de directora nacional del mencionado Instituto Nacional, a partir del 20 de agosto del 2025".

La Justicia investiga demoras para tomar medidas sobre los laboratorios que producían medicamentos con "desvíos de calidad" y por fuera de las normas de buenas prácticas, y se conoció que solo Mantecón Fumado y algunos subalternos habrían tenido acceso a un informe que advertía sobre graves incumplimientos en laboratorios farmacéuticos.

La Justicia Federal detuvo este miércoles a Ariel Fernando García Furfaro , dueño de HLB Pharma, el laboratorio vinculado con el fentanilo contaminado que dejó el saldo de al menos 97 muertes y principal imputado en la causa que investiga a 24 personas por presuntas irregularidades en la producción y distribución del analgésico.

A través de 10 allanamientos llevados a cabo por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y la Gendarmería, el juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, dispuso la detención para el titular de HLB y de Laboratorios Ramallo, empresas que están siendo investigadas por la distribución de fentanilo adulterado que actuó como un factor agravante decisivo en el “desenlace fatal” de las más de 90 personas afectadas.

Además, las órdenes de detenciones abarca a sus hermanos Diego y Damián García Furfaro, quienes llevaban el control de las actividades de los laboratorios; la madre Nilda Furfaro, accionista y vicepresidenta de HLB; del director general de ambos laboratorios, Javier Tchukran; de los directores técnicos de Laboratorios Ramallo, Carolina Ansaldi y Víctor Boccaccio, y el DT de HLB, José Antonio Maiorano. Por último, los accionistas y autoridades de Lab. Ramallo, su presidente Horacio Tallarico y su Director Suplente, Rodolfo Labrusciano.

Los audios de Diego Spagnuolo

Según reveló Mauro Federico en Argenzuela, los audios habrían sido grabados durante una reunión privada que tuvo Spagnuolo en un bar. En el primero se lo escucha reconocer la existencia de una cadena de corrupción de la que estaba enterado el propio Milei: "Él no está metido, pero es toda la gente de él. Entonces van a pedirle guita a la gente. A los prestadores le van a pedir guita".

En el segundo audio Spagnuolo cuenta qué le dijo Milei cuando le contó de la presunta corrupción. "Fui y le dije: Javier, escuchame, yo estoy denunciando todo el choreo, todo esto, y abajo tengo gente que va a pedir guita. Entonces donde yo vaya y toque a uno, van a decir ´che, flaco, está todo bien. Vos estás... ¿Y venís a pedirme guita con estos delincuentes?´ Entonces Javi ¿Qué hago?"

En el tercer audio, Spagnuolo reconoce que lo que cuenta es solo un "kiosquito" en referencia a los montos en cuestión. "Esto lo hacen de ratas. Ósea es un kiosquito, no sé, de 20-30 dólares por mes".

En el tercer audio, Spagnuolo dejaría en claro que la red es manejada por un empresario vinculado con los Menem. "Ella se lleva medio palo para arriba de medicamentos por mes"

En el cuarto audio, el exfuncionario dejaría en claro que los responsables de la presunta red de corrupción serían Lule Menem y Karina Milei. En el quinto audio, el funcionario cuenta que la corrupción dentro del área sería mucho más grande de lo que cuenta. "Esto es un cachito así al lado de todo el quilombo que están haciendo"

En el sexto audio, Spagnuolo habla de la entrevista con Alejandro Fantino que había tenido días antes. "¿Vos viste la entrevista que me hizo Fantino? Me dice ´Diego, vos sos bueno, sos esto, sos lo otro´".

En los últimos audios, el extitular de la ANDIS arrojó dos frases que no dejan lugar a la duda. "A la primera que se van a llevar puesta es a Karina", dice en uno de ellos. "Lule lo que está haciendo. Está choreando de una manera. A mí me están desfalcando la gente", manifiesta en el otro.

