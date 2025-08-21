21 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

Escándalo por coimas: el Gobierno también apartó a la directora del Instituto Nacional de Medicamentos

Tras los audios que reveló C5N, en el que se lo puede escuchar a Diego Spagnuolo describir un presunto entramado de corrupción que involucra a Javier Milei y su hermana Karina, el Ejecutivo también definió echar a Gabriela Carmen Mantecón Fumado.

Por
Caputo aseguró que el Gobierno lidera un cambio revolucionario.
Te puede interesar:

En la previa de las elecciones, Caputo apuntó contra la oposición y aseguró: "La gente quiere que aceleremos"

La medida se implementó a través de la Resolución 2415/2025 del Ministerio de Salud, publicada este jueves en el Boletín Oficial con la firma de su titular, Mario Lugones.

En sus considerandos, el texto solo argumenta que "la Administradora Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), solicita limitar la designación transitoria de la doctora Mantecón Fumado en el cargo de directora nacional del mencionado Instituto Nacional, a partir del 20 de agosto del 2025".

La Justicia investiga demoras para tomar medidas sobre los laboratorios que producían medicamentos con "desvíos de calidad" y por fuera de las normas de buenas prácticas, y se conoció que solo Mantecón Fumado y algunos subalternos habrían tenido acceso a un informe que advertía sobre graves incumplimientos en laboratorios farmacéuticos.

A través de 10 allanamientos llevados a cabo por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y la Gendarmería, el juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, dispuso la detención para el titular de HLB y de Laboratorios Ramallo, empresas que están siendo investigadas por la distribución de fentanilo adulterado que actuó como un factor agravante decisivo en el “desenlace fatal” de las más de 90 personas afectadas.

Además, las órdenes de detenciones abarca a sus hermanos Diego y Damián García Furfaro, quienes llevaban el control de las actividades de los laboratorios; la madre Nilda Furfaro, accionista y vicepresidenta de HLB; del director general de ambos laboratorios, Javier Tchukran; de los directores técnicos de Laboratorios Ramallo, Carolina Ansaldi y Víctor Boccaccio, y el DT de HLB, José Antonio Maiorano. Por último, los accionistas y autoridades de Lab. Ramallo, su presidente Horacio Tallarico y su Director Suplente, Rodolfo Labrusciano.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/C5N/status/1958303942149845273&partner=&hide_thread=false

Los audios de Diego Spagnuolo

Según reveló Mauro Federico en Argenzuela, los audios habrían sido grabados durante una reunión privada que tuvo Spagnuolo en un bar. En el primero se lo escucha reconocer la existencia de una cadena de corrupción de la que estaba enterado el propio Milei: "Él no está metido, pero es toda la gente de él. Entonces van a pedirle guita a la gente. A los prestadores le van a pedir guita".

En el segundo audio Spagnuolo cuenta qué le dijo Milei cuando le contó de la presunta corrupción. "Fui y le dije: Javier, escuchame, yo estoy denunciando todo el choreo, todo esto, y abajo tengo gente que va a pedir guita. Entonces donde yo vaya y toque a uno, van a decir ´che, flaco, está todo bien. Vos estás... ¿Y venís a pedirme guita con estos delincuentes?´ Entonces Javi ¿Qué hago?"

En el tercer audio, Spagnuolo reconoce que lo que cuenta es solo un "kiosquito" en referencia a los montos en cuestión. "Esto lo hacen de ratas. Ósea es un kiosquito, no sé, de 20-30 dólares por mes".

Embed - EXCLUSIVO de ARGENZUELA: COIMAS, KIOSKOS e INTERNAS en el GOBIERNO

En el tercer audio, Spagnuolo dejaría en claro que la red es manejada por un empresario vinculado con los Menem. "Ella se lleva medio palo para arriba de medicamentos por mes"

En el cuarto audio, el exfuncionario dejaría en claro que los responsables de la presunta red de corrupción serían Lule Menem y Karina Milei. En el quinto audio, el funcionario cuenta que la corrupción dentro del área sería mucho más grande de lo que cuenta. "Esto es un cachito así al lado de todo el quilombo que están haciendo"

En el sexto audio, Spagnuolo habla de la entrevista con Alejandro Fantino que había tenido días antes. "¿Vos viste la entrevista que me hizo Fantino? Me dice ´Diego, vos sos bueno, sos esto, sos lo otro´".

En los últimos audios, el extitular de la ANDIS arrojó dos frases que no dejan lugar a la duda. "A la primera que se van a llevar puesta es a Karina", dice en uno de ellos. "Lule lo que está haciendo. Está choreando de una manera. A mí me están desfalcando la gente", manifiesta en el otro.

Noticia en desarrollo.-

Noticias relacionadas

La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de cambio de huso horario.

La crítica de un especialista al cambio de horario: "Produce trastornos en el cuerpo y genera más accidentes"

Jorge Macri habló en el Council de las Américas. 

Council de las Américas: Jorge Macri pidió por un "Estado inteligente" que compita con el privado

Cambio de huso horario en Argentina: qué propone el proyecto y cómo impactaría en la vida diaria.

Cambio de huso horario en Argentina: qué propone el proyecto y cómo impactaría en la vida diaria

play

El Gobierno oficializó la salida de Spagnuolo y echó a otro director de la Agencia de Discapacidad

play

Tras la maratónica sesión en Diputados, el Senado debate la emergencia por el Garrahan y ley de financiamiento universitario

milei echo al titular de la agencia de discapacidad tras el escandalo de los audios

Milei echó al titular de la Agencia de Discapacidad tras el escándalo de los audios

Rating Cero

Los fanáticos de Dept. Q no ocultaron su entusiasmo ante el anuncio.

Está en Netflix y se acaba de confirmar su segunda temporada: es una serie excelente

Con su estilo auténtico, Noelia Marzol volvió a generar repercusión en redes sociales al mostrar parte de su vida cotidiana.

La impresionante transformación física de Noelia Marzol: un cambio de look llamativo

Marcelo Tinelli recibió una oferta para llevarse el Bailando: ¿abandona el país?

Marcelo Tinelli recibió una oferta para llevarse el Bailando: ¿abandona el país?

La pareja tiene por delante la división de bienes y la manutención de los tres menores.

Divorcio millonario: la fortuna en juego en la separación de Evangelina Anderson y Martín Demichelis

En medio del escándalo, revelaron la firme postura que tomó Lali Espósito con Gimena Accardi y Nico Vázquez

En medio del escándalo, revelaron la firme postura que tomó Lali Espósito con Gimena Accardi y Nico Vázquez

Wanda Nara destrozó a Mauro Icardi y lo acusó de acosarla: Ocupate de ser padre.

Wanda Nara destrozó a Mauro Icardi y lo acusó de acosarla: "Ocupate de ser padre"

últimas noticias

Es una buena oportunidad para desansar en medio de meses que no tendrá asuetos a la vista.

Confirman que el lunes 25 de agosto será feriado y habrá nuevo fin de semana largo: cuál es el motivo

Hace 8 minutos
Condeno enérgicamente  la impactante violencia, señaló Infantino

Infantino pidió "sanciones ejemplificadoras" tras la barbarie entre Independiente y la U de Chile

Hace 9 minutos
La billetera virtual de Banco Provincia permite ahorrar pensando en tus mascotas.

Este descuento de Cuenta DNI especial para mascotas comienza en agosto 2025 y continúa en septiembre: cómo es

Hace 10 minutos
La última producción de Marvel llega al streaming.

Nuevo estreno de Marvel: cuándo llega Thunderbolts* a Disney+

Hace 13 minutos
Hay un truco sencillo, barato y muy eficaz que enfría esta bebida en cinco minutos (o incluso menos).

Cuál es el truco ideal para enfriar una cerveza en minutos sin necesitar una heladera o freezer

Hace 19 minutos