4 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

La agenda completa del nuevo viaje a Estados Unidos de Javier Milei: reunión con una astronauta y empresarios

Tras el acto de cierre de campaña en Moreno, el Presidente partió hacia Los Ángeles donde concentrará sus reuniones con empresarios, y Noel de Castro, la primera astronauta argentina.

Por
Milei canceló su viaje a Las Vegas y concentrará sus reuniones en Los Ángeles.

Milei canceló su viaje a Las Vegas y concentrará sus reuniones en Los Ángeles.

El presidente Javier Milei partió hacia los Estados Unidos en una nueva visita al país norteamericano, donde concentrará su agenda en la ciudad de Los Ángeles, tras cancelar su llegada a las Vegas por motivos electorales. El viaje se produce en un contexto de tensiones políticas internas y a pocos días de las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires.

Javier Milei viaja a Estados Unidos y España en medio de denuncias por corrupción y el caso de las muertes por fentanilo
Te puede interesar:

Milei viaja a EEUU y España en medio de la investigación por los audios de la corrupción

Tras el cierre de campaña en Moreno, el líder libertario participará de una conferencia global organizada por el economista Michael Milken, que reunirá a empresarios, banqueros y fondos de inversión. El mandatario viajará acompañado por el canciller Gerardo Werthein y buscará avanzar en una reunión bilateral con el presidente estadounidense Donald Trump en la Casa Blanca.

Además, el Presidente tendrá una reunión con María Noel de Castro, una ingeniera biomédica nacida en Salta y la primera astronauta argentina con una misión a la Estación Espacial Internacional (EEI), programada para 2027, se reunirá con Milei tras el cambio de planes.

El regreso de Javier Milei a Argentina está previsto para el viernes, adelantando su retorno para estar presente en el país durante las elecciones bonaerenses. La decisión de no visitar Las Vegas se tomó para optimizar la agenda del Presidente y permitir su regreso antes de los comicios.

La agenda completa del Presidente en viaje a los Estados Unidos

Los horarios están expresados en hora argentina.

Miércoles 3 de septiembre

  • 23 hs - El Presidente Milei partirá en un vuelo especial rumbo a la ciudad de Los Ángeles.

Jueves 4 de septiembre

  • 13 hs - Arribo del Presidente a Los Ángeles, previa escala técnica en Lima. A continuación se trasladará hacia su lugar de alojamiento.
  • 17:30 hs - Almuerzo con la astronauta Noel del Castro.
  • 20:30 hs - El Presidente Milei se encontrará con el presidente del Instituto Milken, D. Michael Milken.
  • 21:15 hs - Encuentro del Presidente, el ministro de Economía Luis Caputo y el embajador Alejandro Oxenford con un grupo de líderes empresariales y de inversión.
  • 23:00 hs - Reunión con el vicepresidente de Chevron, Mark A. Nelson.
  • 23:30 hs - Reunión con el empresario Andy Kleinman.

Viernes 5 de septiembre

  • 14 hs - El Presidente y la comitiva partirán en un vuelo hacia la Ciudad de Buenos Aires.

Sábado 6 de septiembre

  • 04 hs - Arribo del Presidente a la Ciudad de Buenos Aires.
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Juan Grabois presentará otra denuncia contra el Presidente.

Grabois anunció que denunciará a Milei por haberse "afanado otro millón de dólares"

play

Axel Kicillof: "Milei no está registrando el golpe"

play

Quién es el periodista que terminó herido en el acto de Javier Milei

Javier Milei criticó a Axel Kicillof.

El Presidente volvió a apuntar contra Kicillof y lo tildó de "inútil esférico"

milei en moreno: no se olviden que el kirchnerismo se cargo la vida del fiscal nisman

Milei en Moreno: "No se olviden que el kirchnerismo se cargó la vida del fiscal Nisman"

Javier Milei fue el principal orador en Moreno.
play

Críticas, insultos y acusaciones falsas contra el kirchnerismo: lo que dejó el discurso de Javier Milei en Moreno

Rating Cero

Martín Cirio apuntó con todo contra los fanáticos de Selena Gómez: Para mi es mejor.

Martín Cirio apuntó todo contra los fanáticos de Selena Gómez: "Para mi es mejor"

play

Quién es el periodista que terminó herido en el acto de Javier Milei

El anuncio de los protagonistas de Avengers: Doomsday﻿ contó con muchas ausencias de peso.

Estrella de Marvel habló sobre su ausencia en Avengers Doomsday y sorprendió: "No hubo suficiente..."

Barbieri respondió a los rumores de prostitución cuando tuvo un teatro de revista a su cargo.

Carmen Barbieri cruzó a Rocío Marengo por hablar de la prostitución, Ayelén Paleo y Santiago Bal: "Si la quisieron..."

Mauro Icardi y Wanda Nara volvieron a protagonizar un escándalo viral.
play

Nuevo escándalo entre Wanda Nara y Mauro Icardi: "Le van a arrancar a las hijas..."

Peter Lanzani decidió dejar atrás la apariencia que le generó muchas críticas.

Peter Lanzani cambió su look luego de ser tildado de "sucio" por su apariencia

últimas noticias

Milei canceló su viaje a Las Vegas y concentrará sus reuniones en Los Ángeles.

La agenda completa del próximo viaje a Estados Unidos de Milei: visita a Los Ángeles y reunión con una astronauta y empresarios

Hace 34 minutos
Juan Grabois presentará otra denuncia contra el Presidente.

Grabois anunció que denunciará a Milei por haberse "afanado otro millón de dólares"

Hace 41 minutos
Resultados del Loto Plus del miércoles 3 de septiembre de 2025.

Loto Plus: resultado del sorteo 3810 del miércoles 3 de septiembre de 2025

Hace 1 hora
Franco Mastantuono, disputa el balón con el Diablito Echeverri.

El equipo de la Selección argentina para enfrentar a Venezuela: tres nombres para un lugar

Hace 1 hora
Unión por la Patria garantizó su rechazo al veto de Discapacidad en el Senado.

Unión por la Patria garantizó su rechazo al veto de Discapacidad en el Senado

Hace 1 hora