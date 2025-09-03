La agenda completa del nuevo viaje a Estados Unidos de Javier Milei: reunión con una astronauta y empresarios Tras el acto de cierre de campaña en Moreno, el Presidente partió hacia Los Ángeles donde concentrará sus reuniones con empresarios, y Noel de Castro, la primera astronauta argentina. Por







Milei canceló su viaje a Las Vegas y concentrará sus reuniones en Los Ángeles.

El presidente Javier Milei partió hacia los Estados Unidos en una nueva visita al país norteamericano, donde concentrará su agenda en la ciudad de Los Ángeles, tras cancelar su llegada a las Vegas por motivos electorales. El viaje se produce en un contexto de tensiones políticas internas y a pocos días de las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires.

Tras el cierre de campaña en Moreno, el líder libertario participará de una conferencia global organizada por el economista Michael Milken, que reunirá a empresarios, banqueros y fondos de inversión. El mandatario viajará acompañado por el canciller Gerardo Werthein y buscará avanzar en una reunión bilateral con el presidente estadounidense Donald Trump en la Casa Blanca.

Además, el Presidente tendrá una reunión con María Noel de Castro, una ingeniera biomédica nacida en Salta y la primera astronauta argentina con una misión a la Estación Espacial Internacional (EEI), programada para 2027, se reunirá con Milei tras el cambio de planes.

El regreso de Javier Milei a Argentina está previsto para el viernes, adelantando su retorno para estar presente en el país durante las elecciones bonaerenses. La decisión de no visitar Las Vegas se tomó para optimizar la agenda del Presidente y permitir su regreso antes de los comicios.

La agenda completa del Presidente en viaje a los Estados Unidos Los horarios están expresados en hora argentina.