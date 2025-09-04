4 de septiembre de 2025 Inicio
Bono de $70.000 de ANSES: calendario de pagos de septiembre 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social publicó las fechas de cobro del noveno mes del año.

Anses dio a conocer las fechas de pago del bono de $70.000.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) comienza con los pagos del nuevo mes. En ese sentido, difundió las fechas de cobro de septiembre para los jubilados y pensionados, que comienzan a recibir sus haberes a partir del día lunes 8. Vuelven a cobrar el bono de refuerzo de $70.000 completo aquellos beneficiarios que no cobran más de un haber mínimo.

Anses explicó cuál es el trámite para no perder el cobro total de la AUH.
Este es el trámite fundamental de ANSES para no perder el 100% de la AUH

Jubilados Administración Nacional de la Seguridad Social
Los beneficiarios del SIPA podrán recibir dos montos suplementarios adicionales junto con el haber actualizado otorgados por la Administración Nacional de la Seguridad Social.

Quiénes pueden acceder al bono de $70.000 de ANSES

El bono previsional está destinado a los siguientes grupos:

  • Jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).
  • Titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez o vejez.
  • Beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).
  • Titulares de la PNC por madres con siete hijos o más.

Características del bono de $70.000 de ANSES

Con la suba del 1,9%, la jubilación mínima pasó a ser de $320.277,17, cifra que incide directamente en los criterios de elegibilidad para cobrar el beneficio.

Es por eso que cobran el total del bono los jubilados y pensionados que perciban haberes iguales o inferiores a la jubilación mínima de $320.277,17, mientras que reciben un monto proporcional quienes tengan ingresos superiores a la mínima pero menores a $390.277,17. En estos casos, el bono se ajustará para que el ingreso final alcance esa cifra.

Bono de $70.000 de ANSES: cuándo cobro en septiembre 2025

Las fechas de pago se establecen según el último número del DNI de cada beneficiario:

PUAM Administración Nacional de la Seguridad Social
La Administración Nacional de la Seguridad Social confirmó cuánto pasarán a cobrar los pensionados en agosto.

Pensiones no Contributivas

  • DNI terminados en 0 y 1: 8 de septiembre
  • DNI terminados en 2 y 3: 9 de septiembre
  • DNI terminados en 4 y 5: 10 de septiembre
  • DNI terminados en 6 y 7: 11 de septiembre
  • DNI terminados en 8 y 9: 12 de septiembre

Jubilados que cobran la mínima

  • DNI terminados en 0: 8 de septiembre
  • DNI terminados en 1: 9 de septiembre
  • DNI terminados en 2: 10 de septiembre
  • DNI terminados en 3: 11 de septiembre
  • DNI terminados en 4: 12 de septiembre
  • DNI terminados en 5: 15 de septiembre
  • DNI terminados en 6: 16 de septiembre
  • DNI terminados en 7: 17 de septiembre
  • DNI terminados en 8: 18 de septiembre
  • DNI terminados en 9: 19 de septiembre

Jubilados que superan la mínima

  • DNI terminados en 0 y 1: 22 de septiembre
  • DNI terminados en 2 y 3: 23 de septiembre
  • DNI terminados en 4 y 5: 24 de septiembre
  • DNI terminados en 6 y 7: 25 de septiembre
  • DNI terminados en 8 y 9: 26 de septiembre
