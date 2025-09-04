4 de septiembre de 2025 Inicio
Accidente del funicular en Lisboa: ascienden a 16 los muertos y a 23 las personas heridas

El vehículo se precipitó al salirse de las vías y se estrelló contra un edificio en el centro de la capital portuguesa. Por la tragedia, declararon un día de luto en el país.

El accidente se cobró 17 vidas hasta el momento.

A horas del trágico accidente del funicular Elevador da Glória de Lisboa, desde los organismos de seguridad informaron que los muertos ascendieron de 15 a 16, mientras que los heridos pasaron de ser menos de 20 a 23.

A los 91 años, murió el reconocido diseñador de moda Giorgio Armani

El accidente ocurrió pasadas las 18, cuando el histórico elevador da Glória se salió de las vías y embistió contra una construcción. Varias personas quedaron atrapadas entre los escombros y los equipos de rescate trabajaron a destajo en el lugar.

El alcalde de Lisboa, Carlos Moedas, brindó una conferencia de prensa y señaló que "necesitan respuestas" sobre lo ocurrido. "Me preocupan las víctimas, los heridos en los hospitales, las familias que perdieron a sus seres queridos. No hay palabras para describir tanto dolor", lamentó.

En tanto, el primer ministro portugués, Luís Montenegro, destacó que en el medio del desastre, "rápida respuesta" de los servicios de emergencia ayudó a salvar vidas y "evitó una tragedia mayor y más devastadora".

Funicular

En medio de las investigaciones que buscan esclarecer lo ocurrido, se pusieron en marcha distintas acciones. En primer lugar, se decretó un día de luto en Portugal, mientras que la Policía Portuguesa lanzó una línea de asistencia para dar soporte a víctimas y familiares.

Durante este jueves se realizarán inspecciones en el funicular que chocó, a la vez que anunciaron la suspensión total de toda la red de funiculares. Aparentemente, el funicular se descarriló en una curva, lo que provocó la muerte instantánea del conductor.

El papa León XIV envió su pésame a las familias de las víctimas

A través de un telegrama, el Sumo Pontífice indicó que "implora al cielo la completa recuperación de los heridos y la fuerza de la esperanza cristiana para todos los que se han visto afectados por este desastre".

Papa León XIV asunción 18-05-24

