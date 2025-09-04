Accidente del funicular en Lisboa: ascienden a 16 los muertos y a 23 las personas heridas El vehículo se precipitó al salirse de las vías y se estrelló contra un edificio en el centro de la capital portuguesa. Por la tragedia, declararon un día de luto en el país. Por







El accidente se cobró 17 vidas hasta el momento.

A horas del trágico accidente del funicular Elevador da Glória de Lisboa, desde los organismos de seguridad informaron que los muertos ascendieron de 15 a 16, mientras que los heridos pasaron de ser menos de 20 a 23.

El accidente ocurrió pasadas las 18, cuando el histórico elevador da Glória se salió de las vías y embistió contra una construcción. Varias personas quedaron atrapadas entre los escombros y los equipos de rescate trabajaron a destajo en el lugar.

El alcalde de Lisboa, Carlos Moedas, brindó una conferencia de prensa y señaló que "necesitan respuestas" sobre lo ocurrido. "Me preocupan las víctimas, los heridos en los hospitales, las familias que perdieron a sus seres queridos. No hay palabras para describir tanto dolor", lamentó.

En tanto, el primer ministro portugués, Luís Montenegro, destacó que en el medio del desastre, "rápida respuesta" de los servicios de emergencia ayudó a salvar vidas y "evitó una tragedia mayor y más devastadora".

Funicular En medio de las investigaciones que buscan esclarecer lo ocurrido, se pusieron en marcha distintas acciones. En primer lugar, se decretó un día de luto en Portugal, mientras que la Policía Portuguesa lanzó una línea de asistencia para dar soporte a víctimas y familiares.