Atención monotributistas: este grupo deberá pagar más de un millón de pesos a ARCA en septiembre 2025

La noticia generó sorpresa y abrió interrogantes sobre los criterios que determinan esta obligación puntual.

Ciertos contribuyentes deberán abonar altas cifras a ARCA este mes

Ciertos contribuyentes deberán abonar altas cifras a ARCA este mes

El Monotributo es uno de los regímenes más utilizados por trabajadores independientes y pequeños contribuyentes, y las actualizaciones informadas por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) suelen generar gran interés entre quienes forman parte del sistema.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) anuló un régimen de información de 2012.
ARCA eliminó la obligación de informar sobre operaciones entre residentes y extranjeros

Cada modificación en los montos o categorías impacta directamente en la economía de miles de personas. En septiembre de 2025, la atención se concentra en un grupo particular de monotributistas que se verá alcanzado por un pago significativamente elevado.

Qué monotributistas deberán pagar más de $1.000.000 a ARCA en septiembre 2025

A partir de septiembre de 2025, los contribuyentes encuadrados en la categoría K del monotributo verán un fuerte incremento en su aporte mensual. En el caso de quienes se dedican a servicios, la cuota asciende a $1.208.890,60, superando por primera vez el millón de pesos.

Cuáles son las categorías del monotributo de ARCA en septiembre 2025

  • Categoría A: $8.992.597,87
  • Categoría B: $13.175.201,52
  • Categoría C: $18.473.166,15
  • Categoría D: $22.934.610,05
  • Categoría E: $26.977.793,60
  • Categoría F: $33.809.379,57
  • Categoría G: $40.431.835,35
  • Categoría H: $61.344.853,64
  • Categoría I: $68.664.410,05
  • Categoría J: $78.632.948,76
  • Categoría K: $94.805.682,90
