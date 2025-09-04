Está en Netflix y es furor: una trama basada en asesinatos que atrapa a todos Esta producción cinematográfica de la plataforma de streaming ofrece una alternativa fresca al saturado género de thrillers criminales.







Está protagonizada por Helen Mirren, Pierce Brosnan, Ben Kingsley y Celia Imrie. Netflix

Netflix incorporó a su catálogo una producción que conquistó inmediatamente a los fanáticos del misterio y la comedia. La plataforma estrenó El Club del Crimen de los Jueves, una película británica que desde su debut a finales de agosto se ubicó como el contenido más reproducido del gigante del streaming. Esta cinta dirigida por Chris Columbus presenta una nueva propuesta que mezcla investigación criminal con humor inteligente y personajes muy llamativos.

La película, protagonizada por Helen Mirren, Pierce Brosnan, Ben Kingsley y Celia Imrie, adapta la exitosa novela homónima del comediante Richard Osman. Su trama gira en torno a cuatro jubilados que transforman su rutinario pasatiempo de analizar crímenes sin resolver en una verdadera investigación cuando un asesinato real sucede en su tranquila residencia. Esta mezcla de suspense, comedia británica y perspectiva sobre la tercera edad logró cautivar masivamente a los usuarios de Netflix.

El éxito inmediato de esta producción confirma el gusta del público por historias de misterio que escapan de los esquemas tradicionales. Con su enfoque en la edad e ingenio de los protagonistas, El Club del Crimen de los Jueves ofrece una alternativa fresca al saturado género de thrillers criminales, conquistando tanto a espectadores jóvenes como adultos mayores.

el-club-del-crimen-de-los-jueves-reparto Netflix: sinopsis de El Club del Crimen de los Jueves El Club del Crimen de los Jueves presenta a cuatro residentes de Coopers Chase, una exclusiva comunidad de retiro, que desarrollaron un peculiar gusto por revisar casos criminales archivados. Joyce, una ex enfermera, Ron, un veterano activista, Ibrahim, un psiquiatra retirado y la misteriosa Elizabeth, antigua agente de inteligencia durante la Guerra Fría, conforman este singular grupo que se congrega semanalmente para debatir sobre asesinatos que permanecen sin esclarecer.

Su pacífica rutina de detectives fanáticos toma un giro inesperado cuando un desarrollador inmobiliario aparece muerto en los jardines de su propia residencia. Enfrentados a un crimen real en su territorio, los cuatro amigos deciden abandonar las teorías para convertirse en investigadores activos. El relato incluye hábilmente elementos de suspense con momentos cómicos, mientras estos detectives interrogan testigos, analizan evidencias y frecuentemente superan en astucia a los investigadores oficiales, haciendo uso de su experiencia.

el-club-del-crimen-de-los-jueves-netflix Tráiler de El Club del Crimen de los Jueves Embed - El club del crimen de los jueves | Tráiler oficial | Netflix Reparto de El Club del Crimen de los Jueves El elenco de El Club del Crimen de los Jueves reúne a un grupo de reconocidos actores británicos que interpretan a estos carismáticos investigadores amateur: Helen Mirren como Elizabeth

Pierce Brosnan como Ron

Ben Kingsley como Ibrahim

Celia Imrie como Joyce

Gemma Arterton en papel secundario