Martín Cirio apuntó todo contra los fanáticos de Selena Gómez: "Para mi es mejor"

El youtuber salió al cruce de los seguidores de la cantante estadounidense, de quien puso en duda que padezca lupus, y pidió que sigan comentando sus publicaciones porque lo beneficia económicamente.

Tras los polémicos comentarios sobre el cuerpo y la salud de Selena Gómez , Martín Cirio salió al cruce de los fanáticos de la cantante a quienes tildó de "cuchilleros" y les pidió que sigan comentando sus publicaciones: "Para mi es mejor".

En un nuevo stream, el influencer le respondió este miércoles a los seguidores de la artista que recurrieron a las redes sociales para apuntar contra su cuestionamiento al lupus que padece Gómez.

" Respeto por los fans de Selena, son como los de Floricienta . Cuchilleros, me llenaron el Instagram de comentarios. Igual yo chocha. Algunos me decían que cierre los comentarios, pero para mí es mejor ", disparó entre risas.

Lejos de atemorizarse por una posible cancelación, el youtuber comentó: "Yo empecé a laburar con marcas de vuelta y me viene re bien que entren a mi perfil y que esté estallado de comentarios".

"Tengo la misma cantidad de comentarios que tiene Britney Spears en sus fotos, tengo como 10K en todas las fotos. Mirá si los voy a cerrar, los dejo abiertos . Por favor, sigan, pongan 20K de comentarios. Eso a las marcas le sale como un número, no saben que fue por una funa las métricas. Hagan bulto ", añadió, dejando en claro que las respuestas le generan un beneficio económico.

Embed Bueno definitivamente a Martín Cirio no le entró una sola bαlα pic.twitter.com/qw43p98cgI — VODKΛ (@NachoMiVodka) September 3, 2025

Qué dijo Martín Cirio sobre la enfermedad de Selena Gómez

El youtuber Martín Cirio quedó envuelto en un nuevo escándalo luego de opinar sobre la cantante estadounidense Selena Gómez en un reciente stream.

"La Faraona", como también se conoce al influencer, recibió cientos de críticas en las últimas horas luego de que se viralizara un video en el que puso en duda la enfermedad de la artista.

"Yo me acuerdo cuando decía ‘yo ya sé que no voy a tener de vuelta el cuerpo de los 20’ y estaba toda hinchada. Era un sapo parado. Tenía la cara que parecía que le iba a reventar. Y mírala ahora, con el cuerpito de los 20", disparó en todo irónico.