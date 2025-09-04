El emotivo renacer de Erreway: clásicos inolvidables, madurez en escena y un show que superó las expectativas

La banda integrada por Benjamín Rojas, Felipe Colombo y Camila Bordonaba, que fue furor en los 2000 luego de la serie Rebelde Way de Cris Morena, brindó un concierto inolvidable para miles de fanáticos en un Movistar Arena colmado y los hizo recorrer por sus mayores éxitos.

Luego de recorrer el mundo y visitar ciudades como Lima, Guayaquil, Madrid y Atenas, Erreway empezó con su gira nacional y se presentó por primera vez en el Movistar Arena en Buenos Aires. En la tercera de sus nueve presentaciones, brindaron un show de más de dos horas y media y recorrieron toda la trayectoria de la banda con los mejores clásicos y hits.

En el marco de Juntos otra vez tour, la banda que se presentó en diez países con más de 300 mil entradas vendidas y en la previa de sus shows en el interior que incluirán lugares como Santa Fe, Rosario, Tucumán y Córdoba entre noviembre y diciembre.

Benjamín Rojas y Felipe Colombo hicieron hincapié en diferentes momentos de la noche en la insistencia a Camila Bordonaba para que vuelva a los escenarios luego de estar 15 años alejada de la exposición pública. “Tenemos a la mejor”, coincidieron ambos.

No habían pasado 10 minutos de las 21 y la banda ya había comenzado a sonar con la canción Girar que corresponde a su último disco, pero el sonido que más prevalecía en el Movistar Arena eran los gritos. El furor era total y quedó evidenciado el día del inicio de la venta de entradas, que agotaron a las pocas horas y tuvieron que agregar funciones.

La segunda canción fue la histórica Reblede Way, la cual presentaba la novela de Cris Morena que comenzó a emitirse en Canal 9 y luego en América TV. El estadio se cayó con esa presentación porque con esas estrofas inició el fenómeno que permanece con los años.

El show incluyó las canciones Memoria, Tiempo y Dame, entre las más destacadas de la primera parte. Luego, a pesar de que son una banda, cada uno de los integrantes tuvo un momento solista: Colombo cantó Te Soñé, Rojas tocó Mi vida y Bordonaba se lució con Vivo como vivo.

La parte acústica tuvo de todo: Será de dios, Dije adiós, Amor de engaño, Dos segundos, Aún ahora, Me da igual, No estés seguro y Asignatura pendiente. Pero, en el medio, hubo un momento aún más emotivo. Benjamín Rojas le dedicó un tema a Nicolás Vázquez, presente en el momento, el cual escribieron juntos y está dedicado a Santiago Vázquez: Ave Fénix.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/wdwxcamila/status/1963402059148915164&partner=&hide_thread=false Nico Vazquez en el show de Erreway ♥#ErrewayEnMovistar pic.twitter.com/3oFfr3DCre — (@wdwxcamila) September 4, 2025

Con la banda completa en el escenario, transitaron la parte final del show con los hits Qué se siente, Vas a salvarte, Inmortal, Bonita de más, Para cosas Buenas y Será porque te quiero. En el medio apareció Lusiana Lopilato desde la pantalla para desearle éxito a sus compañeros. Como la tradición indica, se fueron del escenario y luego volvieron para cantar cuatro canciones más: Resistiré, De aquí de allá, bandera blanca y cerraron con un hitazo Sweet Baby.

Hubo minutos extendidos de ovación para cada uno de los integrantes, pero también para la enorme banda que fue protagonista en todo momento. Por delante, Erreway tiene las fechas del 4, 16, 17, 28 y 29 de septiembre y después comenzarán la gira por el interior en lo que puede ser la despedida o el regreso definitivo.