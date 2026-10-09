9 de octubre de 2026 Inicio
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En medio de la interna, Patricia Bullrich visitó a Javier Milei en Olivos: "Total sinceridad"

La senadora publicó una foto del encuentro y detalló que mantuvo una "conversación profunda" para hablar "de todo lo que vengo planteando".

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La foto de Javier Milei con Patricia Bullrich. 

La foto de Javier Milei con Patricia Bullrich. 

La senadora oficialista Patricia Bullrich visitó este viernes al presidente Javier Milei en la Quinta de Olivos en medio de la interna al corazón de la Libertad Avanza, por los últimos cuestionamientos y aspiraciones políticas de la exministra de Seguridad de cara al 2027. "Hablamos de todo lo que vengo planteando, con total sinceridad", publicó la legisladora en su cuenta de X.

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El mismo estuvo acompañado por una fotografía de ambos y, según agregó la ministra, mantuvieron una "conversación profunda" con el jefe de Estado.

Por su parte, el jefe de Estado le devolvió el gesto virtual a Bullrich al compartir la misma foto en su cuenta de Instagram y detallar que el encuentro se trató de "un desayuno de trabajo" para "hablar de todos los temas", junto al agregado de la frase "viva la libertad carajo".

La opinión del Gobierno sobre Patricia Bullrich

El vocero Adrián Ravier respondió en su habitual conferencia de prensa de los martes una consulta periodística sobre el avance político de Patricia Bullrich y sus aspiraciones presidenciales de cara al 2027 para "continuar el proyecto libertario".

“Volvemos a la frase del Presidente de los liberales no somos manada. Pueden haber diferencias de algún enfoque en temas puntuales pero en la reunión de Gabinete, donde participamos varios y también estuvo Bullrich, hay un apoyo total al Presidente en continuar él liderando su proyecto. Por supuesto es un proyecto de todo un gobierno pero él es el líder de este proyecto con enormes resultados y entendemos que nadie mejor que él puede expresar las ideas de la libertad que nos representa", respondió en un primer momento el portavoz.

Para luego dejar en claro: "Patricia Bullrich sigue apoyando la idea de que Milei sea reelecto. Lo planteó en reunión de gabinete y ante la prensa también. En todo caso, si tiene aspiraciones políticas, que también las ha planteado en algún momento a futuro, está muy bien porque ha hecho una carrera política que todos admiramos, pero entiendo que sigue apoyando la idea de que Milei sea quien busque la reelección en 2027”.

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