El titular del Palacio San Martín justificó los agravios del Presidente contra su par brasileño al denunciar una "doble vara" del gobierno vecino y afirmó que, pese a la falta de embajadores, los acuerdos económicos y militares siguen intactos.

El ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno , intentó bajarle el tono a la escalada de tensión bilateral con Brasil y aseguró que el conflicto diplomático, que derivó en el retiro de los embajadores de ambos países, no impacta en el intercambio comercial ni en los acuerdos estratégicos. Este sábado, en la mesa de La Noche de Mirtha, el funcionario atribuyó el quiebre a una "decisión unilateral de Brasil" y relativizó los agravios del presidente Javier Milei contra su par Luiz Inácio Lula da Silva .

Consultado sobre la falta de sintonía con el principal socio comercial de la Argentina, Quirno buscó separar la confrontación política de la agenda económica. "Brasil es nuestro principal socio comercial. Tenemos un montón de relación con ellos. Evidentemente tenemos diferencias ideológicas hoy entre los gobiernos, el gobierno del presidente Lula y el gobierno del presidente Milei, que nosotros, o sea, Argentina, ha decidido no llevar esas diferencias ideológicas al nivel diplomático ", sostuvo el canciller.

Sin embargo, en la mesa le recordaron que la crisis se desató tras el viaje de Milei a Brasil para participar de un acto de campaña junto al expresidente Jair Bolsonaro y sus reiteradas descalificaciones hacia el mandatario brasileño, a quien tildó de "comunista" y "zurdo" . Lejos de hacer una autocrítica, Quirno justificó los dichos del jefe de Estado argentino y acusó al gobierno vecino de aplicar una "doble vara" .

"Eso no son insultos, son calificativos" , afirmó el titular del Palacio San Martín al defender las expresiones de Milei, y apuntó contra el presidente brasileño: "Lula viajó esta semana a apoyar a Pedro Sánchez en España. Entonces, ¿cuál es la vara? Te quejás de que yo vaya a Brasil pero vos vas a España" . En la misma línea, insistió en que "Lula también atacó a Milei" y planteó que la escalada verbal fue "una cuestión de quién tira la primera piedra".

En otro tramo de la entrevista, Quirno reveló un fuerte cortocircuito diplomático ocurrido en torno a la situación en Venezuela , luego de que los diplomáticos argentinos fueran expulsados de Caracas en 2024 y Brasil asumiera la representación de los intereses nacionales en ese país.

Según el relato del canciller, tras la salida de Nicolás Maduro de Venezuela, Brasilia decidió abandonar repentinamente esa tutela diplomática a raíz de una publicación de Milei en redes sociales, dejando desprotegidos a ciudadanos argentinos detenidos como el gendarme Nahuel Gallo y Germán Giuliani.

Javier Milei, siempre crítico de Nicolás Maduro.

"A los tres días que se va Maduro, nosotros teniendo una cantidad de presos políticos importante, Brasil nos dice: 'No, Milei retuiteó una foto de Maduro con Lula, no los vamos a representar más'. Y nos dejaron en Venezuela sin representación, poniendo en riesgo de vida a nuestros ciudadanos", denunció Quirno. Pese a considerar ese episodio como algo "bastante más grave para la relación diplomática" que una disputa electoral, remarcó que la Casa Rosada optó por no retirar a su embajador en ese momento.

La crisis diplomática que "no afecta a los negocios"

A pesar de que los vínculos políticos entre Buenos Aires y Brasilia atraviesan uno de sus momentos más fríos en décadas, el canciller descartó que la ruptura diplomática perjudique los convenios económicos, fronterizos o militares entre ambos países.

"Absolutamente de ninguna manera. Todo ha seguido", aseguró Quirno ante las preguntas de los invitados sobre el impacto en la relación bilateral. Para respaldar su postura, mencionó que apenas dos semanas después del retiro de los embajadores, una delegación naval brasileña arribó en submarino al puerto de Mar del Plata con tripulación argentina a bordo.

"Esto hay que dejarlo muy claro, esta es una decisión unilateral de Brasil; nosotros bienvenidos que Brasil revierta su decisión, que mantengamos relaciones como las que tenemos que tener", concluyó el funcionario, antes de cerrar con una definición conciliadora: "Somos hermanos".