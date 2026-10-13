13 de octubre de 2026 Inicio
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El periodista brasileño deportado por criticar a Javier Milei denunció una "persecución política del Gobierno"

José Rogério Carvalho Tomaz fue impedido de ingresar al país por Migraciones, que argumentó incumplimientos en los requisitos de residencia y le retuvo el DNI. Aseguró que, desde 2011, "nunca pasaron seis meses sin ir al país" y, tras publicar un video donde cuestionaba el Presidente, "los libertarios pasaron a atacarme, ofenderme e insultarme”.

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"Estoy seguro que voy a recuperar mis derechos y regresar a Argentina", aseguró Rogerio. 

El periodista brasilero, José Rogério Carvalho Tomaz, deportado recientemente del país luego tras cuestionar al presidente Javier Milei, denunció este martes en C5N una "persecución política del Gobierno". El hombre, vinculado al Partido de los Trabajadores (PT), fue impedido de ingresar al país por Migraciones, que argumentó incumplimientos en los requisitos de residencia y le retuvo el DNI.

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En diálogo con los conductores de La Mañana, Antonio Fernández Llorente y Mariana Verón, José Rogério Carvalho Tomaz dio detalles de lo ocurrido en Aeroparque y explicó que desde 2011, "nunca pasaron seis meses sin ir al país" y, tras publicar un video donde cuestionaba el jefe de Estado, "los libertarios pasaron a atacarme, ofenderme e insultarme”.

“Desde 2011 que voy tres, cuatro veces por año a Argentina. Nunca pasé más de seis meses sin ir al país y viví permanentemente entre 2020 y 2022. En febrero de ese año había iniciado el trámite para la residencia y recibí el estatus de residente permanente pero por cuestiones de trabajo volví a brasil en abril pero siempre fui", explicó en un primer momento el periodista.

A posterior, detalló que "cuando llegué a Aeroparque fui a pasar mi dni como residente y en momento el funcionario mirando la pantalla me dice que no se pudo completar el porcentaje y fuimos a una oficina de Migraciones".

El video de la polémica y sus críticas a Milei

"En julio, después de la final del mundial, grabé y publiqué un video en mis redes en la Facultad de Medicina defendiendo a la gente (que estaba siendo castigada en el exterior por la campaña anti-argentina). Era absurdo que se amenazara a la gente por cosas del fútbol. Pero también apunté y dije que esto era una jugada para mejorar la imagen pública de Milei. A partir de eso me pusieron en el radar de los libertarios y pasaron a atacarme, ofenderme e insultarme”, denunció José Rogério Carvalho Tomaz en C5N.

En este sentido, recordó que "el primero que hizo esto fue Juan Pablo Carreras y hubo una canal de streaming que pasaron 16 minutos hablando de mí, mostrando mis redes y todo. No hay duda que fue una persecución política del gobierno de Milei”.

Sobre el final, aspira a que a futuro el tema logrará revertirse y podrá regresar al país: “El papel de la deportación lo voy a poner en un cuadro porque es un diploma de honor ser deportado por Milei”.

Las autoridades de Migraciones justificaron la decisión oficial

Los funcionarios a cargo del área migratoria descartaron motivaciones políticas. Afirmaron que la expulsión responde de manera estricta a un incumplimiento de las condiciones requeridas para mantener la residencia en el país.

El organismo constató que el ciudadano permaneció en territorio argentino solo 153 días desde la obtención de su radicación en enero de 2022. Además, el Estado comprobó la falta de actividad laboral y la ausencia de estudios formales.

La dependencia también descubrió que el sujeto no habitaba en el domicilio declarado en su expediente. La cancelación de la residencia se ejecutó mediante una resolución firmada el 5 de agosto de 2026, amparada en la Ley de Migraciones y en el Decreto 366/2025.

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