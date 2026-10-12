12 de octubre de 2026 Inicio
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Mientras Javier Milei se prepara para viajar a Washington, la mesa política define la semana legislativa

En Casa Rosada se realizará la tradicional reunión de los martes para coordinar la postura ante las sesiones especiales del 15 y el 21 de octubre en Diputados. La agenda incluye el DNU 70/23 y la emergencia en discapacidad, entre otros temas.

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La mesa política del Gobierno vuelve a reunirse en Casa Rosada.

La mesa política del Gobierno vuelve a reunirse en Casa Rosada.

La mesa política del Gobierno se reunirá este martes a las 13 para definir la estrategia parlamentaria ante dos sesiones especiales en la Cámara de Diputados, convocadas para el 15 y el 21 de octubre. Esa noche, el presidente Javier Milei viajará a Washington D. C., en lo que será su quinta visita a los Estados Unidos en lo que va del año.

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Pese al viaje presidencial, la atención del oficialismo estará centrada en el Palacio Legislativo. Entre los temas de mayor tensión figura el DNU 70/23. El Gobierno busca sostener la vigencia del decreto de necesidad y urgencia frente a los embates de los bloques de la oposición.

La agenda incluye también la emergencia en discapacidad, con iniciativas de diversos sectores para responder a la situación del sistema de prestaciones, y proyectos sobre la morosidad familiar, orientados a atender el endeudamiento de las familias argentinas.

Luego de la reunión de la mesa política, el vocero presidencial, Adrián Ravier, ofrecerá una conferencia de prensa a las 16. Además, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, participará, en un horario a confirmar, de la Reunión de Autoridades Nacionales en Materia de Delincuencia Organizada Transnacional (RANDOT), en el ámbito de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Javier Milei viajará por quinta vez en el año a Estados Unidos

El presidente Javier Milei viajará este martes a Washington D. C., en su quinta visita del año a Estados Unidos, para participar el miércoles de la Gala Oficial del Mes de la Herencia Hispana, donde será invitado de honor. El jueves hablará ante la Cámara de Comercio de ese país y asistirá a un evento sobre antisemitismo.

El mandatario partirá a las 23 (hora argentina) y llegará a la capital estadounidense el miércoles a las 9.30 junto con su comitiva. A las 18.15 se reunirá con el empresario e inversor argentino Andy Kleinman y a las 18.45 con Harold Hamm, fundador y presidente emérito de Continental Resources.

A las 20 participará de la gala, donde recibirá el "Reconocimiento al Liderazgo y al Impacto Global en el marco de la Herencia Hispana". Milei pronunciará un discurso como invitado de honor. El evento se celebrará en el auditorio Andrew W. Mellon y reunirá a dirigentes políticos, empresarios, inversores y diplomáticos.

El jueves a las 11.20, el Presidente disertará en la Cámara de Comercio de los Estados Unidos con una exposición titulada "El caso argentino: el desafío del crecimiento económico tras décadas de populismo". Allí recibirá el premio "Global Champion of Free Enterprise", en reconocimiento a su defensa de los principios de la libre empresa y la libertad económica.

A las 17 participará en la Embajada Argentina en Washington D. C. del evento de la Presidencia argentina de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA), titulado "Expanding the Frontiers of Remembrance: Hemispheric Dialogue on the Holocaust and Countering Antisemitism – Advancing a Hemispheric Perspective under Argentina’s IHRA Presidency".

A las 21 el mandatario partirá en un vuelo especial y aterrizará en Argentina el viernes a las 8.30. El último viaje de Milei a Estados Unidos fue en septiembre, cuando participó en la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York.

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