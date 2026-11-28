Diplomáticos y legisladores le pidieron al canciller Quirmo que revierta la mala relación con Brasil "La relación con Brasil no le pertenece a ningún gobierno. Es una política de Estado, y sus palabras la han dañado" señaló un sector de la oposición, que incluyó a peronistas, kirchneristas, radicales y socialistas, alertado por el vínculo dañado con el gigante vecino. Por Agregar C5N en









Brasil es el principal socio comercial de Argentina, como es sabido, pero además es el contrapeso regional ante avanzadas de potencias mundiales, es quien puede hacerse fuerte para defender intereses comunes,

Gobiernos de distinto signo político, de uno y otro lado de la frontera, supieron llevar adecuadamente un trato diplomático que permitió avances cruciales entre ambos países.

Javier Milei y su dogmatismo ideológico lo llevaron a tensar la cuerda con el gobierno de Lula hasta un punto de retiro de embajadores.