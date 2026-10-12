Deportaron a un periodista brasileño crítico de Javier Milei y le prohibieron el ingreso a la Argentina por cinco años

Migraciones argumentó incumplimientos en los requisitos de residencia y le retuvo el DNI. El ciudadano, vinculado al partido de Lula da Silva, denunció motivaciones políticas tras el hecho y hasta se cruzó con Santiago Caputo en redes.

Un ciudadano brasileño vinculado al Partido de los Trabajadores (PT) fue expulsado del país este lunes y recibió una prohibición de ingreso por cinco años a causa de presuntas irregularidades con su radicación .

Se trata de José Rogério Carvalho Tomaz Júnior , un escritor que arribó al Aeroparque Jorge Newbery de la ciudad de Buenos Aires con el objetivo de concretar diversas entrevistas, ya que planea publicar un libro enfocado en la figura del presidente argentino Javier Milei .

Al entregar su documento en los controles fronterizos, el personal lo derivó a un área de supervisión tras detectar una alerta en el sistema informático. Allí, los agentes le retuvieron su DNI argentino y le notificaron la obligación de retornar a Brasil .

Antes de su viaje, el brasileño publicó en sus redes sociales múltiples mensajes con críticas directas contra el mandatario y distintos integrantes del Gabinete.

Essa foto é de agora às 16h, já no aeroporto de Guarulhos, a caminho de Brasília. Tenho muito orgulho do caminho que escolhi e construí na minha vida. Ser deportado, em razão das minhas críticas políticas, por um governo de narcos, pedófilos, ladrões de criptomoeda e agressores… pic.twitter.com/n0STevZ0m7

Los funcionarios a cargo del área migratoria descartaron motivaciones políticas . Afirmaron que la expulsión responde de manera estricta a un incumplimiento de las condiciones requeridas para mantener la residencia en el país.

El organismo constató que el ciudadano permaneció en territorio argentino solo 153 días desde la obtención de su radicación en enero de 2022. Además, el Estado comprobó la falta de actividad laboral y la ausencia de estudios formales.

La dependencia también descubrió que el sujeto no habitaba en el domicilio declarado en su expediente. La cancelación de la residencia se ejecutó mediante una resolución firmada el 5 de agosto de 2026, amparada en la Ley de Migraciones y en el Decreto 366/2025.

El brasileño expulsado se cruzó en redes con Santiago Caputo

Tras la medida, el asesor presidencial Santiago Caputo celebró el hecho en redes sociales con el mensaje: "Te falló el operativo, campeón". El afectado replicó de inmediato: "Quedará bien guardada esa burla de un asesor de narcos y ladrones de criptomonedas. El tiempo pone a cada uno en su lugar".

Ficará bem guardado esse deboche de um assessor de narcos e ladrões de criptomoedas. O tempo é o senhor da razão https://t.co/l4r2RgBiuM pic.twitter.com/JH6QZ6iVzc — Rogério Tomaz Jr. (@rogeriotomazjr) October 12, 2026

El deportado aseguró que desconocía la disposición administrativa hasta su llegada a los mostradores del aeropuerto. A partir de ahora, el afectado cuenta con la posibilidad de apelar la resolución ante la Justicia para intentar revertir la prohibición de ingreso.