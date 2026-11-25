Por tercer año consecutivo, el canal fue destacado por su compromiso con la concientización y la seguridad vial. En esta oportunidad, recibió el más importante galardón que otorga la organización, en el marco de la celebración de su 36.º aniversario.

C5N fue distinguido con el Premio Luchemos por la Vida de Plata 2026 , el reconocimiento más importante que entrega la Asociación Civil Luchemos por la Vida, por su compromiso y aporte permanente a la difusión de campañas de concientización y prevención de siniestros viales en la Argentina.

La ceremonia se realizó el martes 24 de noviembre en el Salón Auditorio de la Universidad del CEMA, donde recibieron el galardón Justo Lamas, director de Responsabilidad Social Empresaria de Grupo Indalo, y Ximena Menéndez, responsable de Recursos Humanos y RSE de Indalo Medios.

Por tercer año consecutivo, la asociación reconoció la labor de C5N por la difusión voluntaria, sostenida y desinteresada de sus campañas de concientización vial , destinadas a promover conductas responsables y contribuir a la prevención de siniestros de tránsito.

“ Sin lugar a dudas, la desinteresada difusión que realiza el Canal de Noticias (C5N) está ayudando a salvar vidas en Argentina ”, destacaron desde la asociación al fundamentar la decisión de otorgarle al canal la máxima distinción del año.

Durante la ceremonia, María Cristina Isoba , titular de Luchemos por la Vida, agradeció el acompañamiento de los presentes y puso en valor el compromiso de las personas e instituciones que trabajan por la seguridad vial en todo el país. Asimismo, advirtió sobre la gravedad de una problemática que, según señaló, provoca la muerte de 17 personas por día en la Argentina , y reafirmó el objetivo de la organización de alcanzar una sociedad sin víctimas fatales por siniestros de tránsito.

Desde 1996, Luchemos por la Vida distingue anualmente a personas e instituciones que, a través de sus acciones y su compromiso, contribuyen a salvar vidas.

Al recibir el reconocimiento, Justo Lamas expresó: “Para nosotros es un honor recibir este premio y un privilegio acompañarlos en la tarea de hacer del cuidado en las calles y en las rutas una responsabilidad de todos”.

“En C5N tenemos la posibilidad de llegar a muchas familias, y cada persona tiene una historia, una situación a resolver. Y cada vez que nos ponemos al servicio de una causa, nos alegra saber que podemos sembrar esperanza en la vida de alguien, haciéndole saber que no está solo. Eso es lo que buscamos desde el área de Responsabilidad Social Empresaria: ser un puente entre quienes necesitan ayuda y quienes pueden ayudar”, remarcó.

C5N recibió el premio Luchemos por la Vida por tercer año consecutivo. Prensa

Finalmente, Lamas compartió el reconocimiento con quienes forman parte del medio y con su audiencia: “Queremos compartir este premio con las autoridades y con todos nuestros compañeros de C5N y de Grupo Indalo, y con cada persona que alguna vez vio una historia en nuestra pantalla y decidió involucrarse. Esa decisión es la que le da sentido a nuestra tarea”.

La entrega de premios se enmarcó en la celebración del 36.º aniversario de Luchemos por la Vida. Desde 1996, la organización distingue anualmente a personas e instituciones que, a través de sus acciones y su compromiso, contribuyen a salvar vidas. A lo largo de tres décadas, la asociación ha otorgado 530 distinciones.

Este reconocimiento reafirma el compromiso de C5N y de Grupo Indalo con la responsabilidad social empresaria, poniendo la capacidad de alcance de sus medios de comunicación al servicio de causas que contribuyen al bienestar de la comunidad.