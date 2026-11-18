"No vengo a joder a nadie": el reclamo de una jubilada que perdió su turno médico por el operativo en el Congreso La mujer quedó varada frente a las vallas ubicadas sobre Hipólito Yrigoyen y Combate de los Pozos antes del inicio de la protesta. El corte total de la zona también vuelve a afectar la actividad de los comerciantes de la avenida Entre Ríos. Por Agregar C5N en









Ell vallado dejó a una jubilada sin atención médica.

Como todos los miércoles, el despliegue de seguridad por la marcha de los jubilados bloqueó los accesos al Congreso de la Nación horas antes de la movilización prevista para las 15. Esta vez, el vallado preventivo provocó que una mujer perdiera su turno médico al no poder cruzar hacia el consultorio, pese a sus insistentes pedidos y la intervención de la prensa ante los efectivos del operativo.

Una jubilada perdió una consulta programada con el otorrinolaringólogo luego de que el vallado policial instalado en las inmediaciones del Palacio Legislativo le impidiera cruzar la zona. El episodio ocurrió durante la mañana de este miércoles, varias horas antes del inicio de una nueva movilización de jubilados en reclamo por sus haberes y derechos.

De acuerdo con el testimonio brindado al móvil de C5N, la mujer intentó encontrar una vía de paso para asistir a su cita médica, pero se encontró con los accesos completamente bloqueados. Tanto ella como la cronista del canal intentaron dialogar con las autoridades a cargo del operativo para solicitar una excepción que le permitiera continuar su camino, sin obtener respuesta por parte de los efectivos.

“No vengo a joder a nadie”, expresó la mujer frente a las cámaras al reclamar una solución ante la falta de atención a su pedido.

Indignante: el vallado en el Congreso le impidió el paso a una jubilada que tenía un turno médico



#C5N en vivo: https://t.co/nf4ZfJsemu pic.twitter.com/cBZWLVxvMK — C5N (@C5N) November 18, 2026 El vallado perimetral se encontraba montado desde las 10:30 de la mañana, cuatro horas y media antes de la convocatoria anunciada para las 15. El corte principal se estableció en la intersección de Hipólito Yrigoyen y Combate de los Pozos, con un despliegue que incluyó efectivos de la Policía Federal, Prefectura Naval, carros hidrantes y personal equipado con escudos y bastones, en un momento en el que aún no se registraban columnas de manifestantes en el lugar.

La interrupción del tránsito abarcó también la avenida Entre Ríos —continuación de Callao tras cruzar Rivadavia—, una de las principales arterias de circulación de la zona. Además de las dificultades para los peatones y vecinos que intentaban atravesar el sector, comerciantes del área volvieron a manifestar su malestar por el impacto económico de estos bloqueos preventivos, señalando que la reiteración de los cortes cada miércoles implica una jornada laboral perdida.