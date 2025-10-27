Tras las elecciones, Scott Bessent destacó el rol de Donald Trump en el triunfo del Gobierno

El secretario del Tesoro estadounidense felicitó a Javier Milei por "las exitosas elecciones intermedias" y aseguró que "tiene un mandato renovado para el cambio". "Es un claro ejemplo de que la política de la administración Trump de 'paz a través de la fortaleza económica' está funcionando", sostuvo.

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, felicitó a Javier Milei por "las exitosas elecciones intermedias de La Libertad Avanza" y destacó el rol de la administración de Donald Trump en los resultados que, según señaló, demuestran que "la política de 'paz a través de la fortaleza económica' está funcionando".

Dólar, reelección, Trump y reforma laboral: las definiciones de Milei para el segundo tramo de su Gobierno

"Felicitaciones al presidente Milei por las exitosas elecciones intermedias de La Libertad Avanza", expresó Bessent este lunes en X. También señaló que, tras obtener el 40% de los votos a nivel nacional, el libertario "tiene un mandato renovado para el cambio".

"Argentina es un aliado vital en América Latina. Estos resultados son un claro ejemplo de que la política de la administración Trump de Paz a través de la Fortaleza Económica está funcionando", afirmó, y agregó: "Bajo el liderazgo del presidente Trump, la relación entre Estados Unidos y Argentina nunca ha sido más sólida".

Milei le agradeció "sus amables palabras y su inquebrantable apoyo" a través de un mensaje en inglés que publicó en la misma red social. !La audaz visión de su administración de lograr la paz mediante la fortaleza económica resuena profundamente con nuestra propia cruzada por la libertad", remarcó.

"Bajo el liderazgo del presidente Trump, el vínculo inquebrantable entre Estados Unidos y Argentina allanará el camino para una inversión, innovación y crecimiento sin precedentes, liberando todo el potencial de América Latina como un modelo de libre empresa", pronosticó el mandatario.

"Juntos, construiremos un futuro donde las motosierras acaben con la burocracia, no con los sueños. ¡MAGA!", concluyó, citando el famoso eslogan Make America Great Again ("Hacer a América grande otra vez"). También el ministro de Economía, Luis Caputo, destacó las palabras de Bessent.

"Muchas gracias, secretario Scott Bessent, y a todo su equipo del Tesoro. El soporte de Estados Unidos a este rumbo económico es de vital importancia para Argentina, y también para la región. MAGA", sostuvo.

Trump felicitó a Milei por el triunfo en las elecciones legislativas: "Nuestra confianza estaba justificada"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebró el triunfo de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas nacionales y destacó que Javier Milei "está haciendo un gran trabajo". "Cuente conmigo para dar la batalla por la civilización occidental", le contestó el libertario.

"Felicitaciones al presidente Javier Milei por su aplastante victoria en Argentina. ¡Está haciendo un gran trabajo! Nuestra confianza en él fue justificada por el pueblo argentino", escribió el mandatario norteamericano en su red social, Truth Social.

"Gracias presidente Trump por confiar en el pueblo argentino. Usted es un gran amigo de la República Argentina. Nuestras Naciones nunca debieron dejar de ser aliadas. Nuestros pueblos quieren vivir en libertad. Cuente conmigo para dar la batalla por la civilización occidental, que logró sacar de la pobreza a más del 90% de la población mundial", respondió Milei.