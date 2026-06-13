Silvina Escudero contó una insólita situación con su ex y dejó a todos sin palabras: "Lo tiró por el balcón" La bailarina reveló el momento más incomodó que vivió en una relación y se llevó todas las miradas. Agregar C5N en









Silvina Escudero contó un incómodo momento con un exnovio. Redes sociales

Silvina Escudero suele sorprender cada vez que comparte anécdotas de su vida privada y, en esta oportunidad, su pasado amoroso no fue la excepción. Durante una entrevista en 2Reyes Stream, la conductora reveló una insólita situación que vivió con un exnovio y que comenzó cuando encontró una conversación en su celular que le despertó sospechas.

Según contó, todo sucedió cuando estaba en una reunión con quien era su novio en ese momento y, de pronto, le llamó la atención un mensaje que él recibió: "Estaba en una reunión con mi novio de aquel momento y le llegó un mensaje a su celular. Automáticamente mi mirada se fue al teléfono, y leo que decía la dirección de su casa".

La insólita anécdota desamorosa de Silvina Escudero Aunque en ese momento eligió no tocar el tema, un rato después decidió enfrentar la situación para pedir explicaciones. "Obviamente, no hice espamentos en el momento, pero cuando terminó la reunión le pregunté quién era y le dije que quería ver la conversación", recordó.

Tras exigirle que le mostrara los mensajes, su novio se sintió acorralado y tomó una decisión que Silvina no se esperaba. "Con tal de que yo no vea nada, tiró su celular por el balcón de un séptimo piso", reveló entre las risas y el asombro de la mesa.

"¿Entienden que tiró su celular, con lo que sale, para que se estrelle en el asfalto y yo no pueda revisarlo? ¿Sabés lo que debía ser ese celular?", agregó. Si bien la bailarina aseguró que se trata de una historia de hace muchos años y que ni siquiera recuerda el nombre del ex en cuestión, hay un detalle que nunca podrá olvidar: lo insólito y sorprendente que fue ese momento.