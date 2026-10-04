4 de octubre de 2026 Inicio
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El Instituto Consenso Federal rechazó la propuesta para suspender las PASO: "Milei quiere alterar las reglas"

La organización cargó contra la iniciativa impulsada por el Gobierno, de cara a las elecciones del próximo año. "Las reglas electorales no deben modificarse de acuerdo con las necesidades circunstanciales", remarcaron.

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Alejandro Topo Rodríguez

Alejandro "Topo" Rodríguez, del Instituto Consenso Federal.

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En un comunicado, el Instituto Consenso Federal advirtió que el jefe de Estado impulsa la suspensión de las PASO para evitar un traspié en las elecciones del próximo año. "El Presidente Javier Milei quiere alterar las reglas del juego electoral para evitar las consecuencias económicas y políticas que traería una eventual derrota en las PASO de su candidatura presidencial", aseveró la organización.

El presidente Javier Milei.

El presidente Javier Milei.

"En la aventura de obturar la legítima expresión de la voluntad popular para agosto de 2027, el Presidente libertario está acompado por un puñado de socios y algunos gobernadores que desean la continuidad de este modelo económico y político regresivo. Desde el Instituto Consenso Federal rechazamos cualquier intento de suspender o eliminar las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) para 2027", agregó en esta línea.

Por último, remarcó que no se deben cambiar las normativas electorales de acuerdo a las administraciones: "Las reglas electorales no deben modificarse de acuerdo con las necesidades circunstanciales, los caprichos o los intereses del gobierno de turno".

La reforma electoral que impulsa el Gobierno

El Gobierno busca avanzar con una reforma electoral que contempla la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), una modificación que forma parte de la agenda legislativa que el oficialismo pretende llevar al Congreso. La iniciativa apunta a modificar el esquema vigente de selección de candidaturas y reducir las instancias electorales previas a las elecciones generales.

El proyecto, sin embargo, deberá atravesar negociaciones con bloques aliados y otros sectores de la oposición, que plantearon condiciones para acompañar los cambios. La discusión sobre la eliminación de las PASO se suma así a las conversaciones que el Gobierno mantiene con distintos espacios políticos para conseguir los votos necesarios en el Congreso.

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