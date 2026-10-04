El Instituto Consenso Federal rechazó la propuesta para suspender las PASO: "Milei quiere alterar las reglas" La organización cargó contra la iniciativa impulsada por el Gobierno, de cara a las elecciones del próximo año. "Las reglas electorales no deben modificarse de acuerdo con las necesidades circunstanciales", remarcaron. Por Agregar C5N en









Alejandro "Topo" Rodríguez, del Instituto Consenso Federal.

El Instituto Consenso Federal cuestionó la iniciativa del presidente Javier Milei referida a la suspensión de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) de cara a los comicios de 2027, mientras el Gobierno busca conseguir los votos en el Congreso.

En un comunicado, el Instituto Consenso Federal advirtió que el jefe de Estado impulsa la suspensión de las PASO para evitar un traspié en las elecciones del próximo año. "El Presidente Javier Milei quiere alterar las reglas del juego electoral para evitar las consecuencias económicas y políticas que traería una eventual derrota en las PASO de su candidatura presidencial", aseveró la organización.

El presidente Javier Milei. Presidencia de la Nación "En la aventura de obturar la legítima expresión de la voluntad popular para agosto de 2027, el Presidente libertario está acompado por un puñado de socios y algunos gobernadores que desean la continuidad de este modelo económico y político regresivo. Desde el Instituto Consenso Federal rechazamos cualquier intento de suspender o eliminar las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) para 2027", agregó en esta línea.

Por último, remarcó que no se deben cambiar las normativas electorales de acuerdo a las administraciones: "Las reglas electorales no deben modificarse de acuerdo con las necesidades circunstanciales, los caprichos o los intereses del gobierno de turno".

La reforma electoral que impulsa el Gobierno El Gobierno busca avanzar con una reforma electoral que contempla la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), una modificación que forma parte de la agenda legislativa que el oficialismo pretende llevar al Congreso. La iniciativa apunta a modificar el esquema vigente de selección de candidaturas y reducir las instancias electorales previas a las elecciones generales.