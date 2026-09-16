16 de septiembre de 2026 Inicio
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Diego Santilli recibe a siete gobernadores para alcanzar la aprobación del Presupuesto 2027 y suspender las PASO

El jefe de Gabinete comenzará este miércoles una ronda de reuniones con las máximas autoridades de las provincias. Los encuentros continuarán el jueves, con la participación de Luis Caputo en una de las reuniones.

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El jefe de Gabinete comenzará este miércoles una ronda de reuniones con mandatarios provinciales.

El jefe de Gabinete comenzará este miércoles una ronda de reuniones con mandatarios provinciales.

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, iniciará este miércoles una ronda de reuniones con gobernadores en la Casa Rosada, en el marco de las negociaciones que el Gobierno abrió con las provincias por el Presupuesto 2027 y la suspensión de las PASO del año que viene. Además de los proyectos que buscará aprobar en el Congreso.

Diego Santilli, jefe de Gabinete, recibirá este miércoles varios gobernadores.
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La agenda se extenderá durante 24 horas y tendrá como protagonistas a siete mandatarios provinciales. El primer encuentro está previsto para las 15 con los gobernadores de Catamarca, Raúl Jalil; Corrientes, Juan Pablo Valdés; Salta, Gustavo Sáenz; y Tucumán, Osvaldo Jaldo.

La ronda continuará el jueves por la mañana. Santilli recibirá junto al ministro de Economía, Luis Caputo, al gobernador de Jujuy, Carlos Sadir. La presencia del titular del Palacio de Hacienda estará vinculada a los aspectos económicos de la discusión, entre ellos el impacto de las previsiones presupuestarias sobre las finanzas de las provincias y las obras previstas para cada distrito.

Más tarde, Santilli mantendrá reuniones por separado con los gobernadores de Chaco, Leandro Zdero, y Tierra del Fuego, Gustavo Melella. El primero de esos encuentros será pasado el mediodía, mientras que el segundo está previsto para la tarde.

Las claves del Presupuesto 2027

La ronda de conversaciones se produce después de que el Gobierno enviara formalmente el proyecto de Presupuesto 2027 a la Cámara de Diputados. La iniciativa contempla un crecimiento económico del 4% y una inflación del 18% para el próximo año. También proyecta un tipo de cambio mayorista de $1.847,60 para diciembre de 2027.

El proyecto mantiene además la meta de superávit financiero. Según las previsiones oficiales, el Gobierno apunta a sostener por cuarto año consecutivo un resultado financiero positivo.

Con el ingreso de la iniciativa al Congreso, el oficialismo deberá comenzar ahora las conversaciones con los distintos bloques y con los gobiernos provinciales para avanzar en el tratamiento legislativo. El debate en la Cámara baja está previsto para comenzar en octubre.

La reforma electoral que impulsa el Gobierno

El Gobierno busca avanzar con una reforma electoral que contempla la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), una modificación que forma parte de la agenda legislativa que el oficialismo pretende llevar al Congreso. La iniciativa apunta a modificar el esquema vigente de selección de candidaturas y reducir las instancias electorales previas a las elecciones generales.

El proyecto, sin embargo, deberá atravesar negociaciones con bloques aliados y otros sectores de la oposición, que plantearon condiciones para acompañar los cambios. La discusión sobre la eliminación de las PASO se suma así a las conversaciones que el Gobierno mantiene con distintos espacios políticos para conseguir los votos necesarios en el Congreso.

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