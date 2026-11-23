El mediocampista y capitán del Xeneize celebró la obtención de un nuevo título junto a sus compañeros y los hinchas, que esperaron al plantel durante la madrugada del domingo en Ezeiza. “De la mano de Paredes”, le cantaron los fanáticos.

Boca se consagró campeón de la Sudamericana y volvió a ganar un título internacional luego de 18 años.

A Leandro Paredes le bastó un año para cumplir su sueño de ganar un título internacional con la camiseta de Boca y de darle la alegría a la hinchada tras cortar una sequía de 18 años . En su regreso a la Argentina, el capitán del equipo celebró junto a los fanáticos la nueva conquista y se llevó un cantito con dedicatoria: "Que de la mano, de Paredes..."

A falta del partido de Boca, así está el cuadro de cuartos de final del Torneo Clausura 2026

El plantel aterrizó en el país minutos antes de la medianoche de este domingo, luego de superar a Atlético Mineiro por 2 a 0 en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla en Colombia, y desató la locura de todos los fanáticos que los esperaron en Ezeiza para celebrar con la copa en mano.

Con esta consagración, el conjunto de La Ribera alcanzó tres títulos en la Copa Sudamericana y 19 en total a nivel internacional, y el capitán, después del susto tras el partido que se terminó desmayando , llegó al país y no se privó de festejar con sus compañeros arriba del micro descapotable de los centenares de hinchas que los estaban esperando.

El mediocampista no se separó del trofeo y lo mostró constantemente ante su público y compañeros, su primer título internacional con la camiseta azul y amarilla. “Vení, vení cantá conmigo que un amigo vas a encontrar. Que de la mano de Lea Paredes, todos la vuelta vamos a dar”, se escuchó a la hinchada y a los propios compañeros cantarle, a modo de agradecimiento de su regreso, en un gran nivel. El campeón agradeció las demostraciones de cariño y terminó besando la copa y alzando las manos.

En otro de los videos, se lo puede ver al capitán arriba del micro con el trofeo en mano cuidándola, acariciándola y feliz de haber cumplido su sueño de haber regresado al club y obtener su primer título internacional.

En su etapa anterior en el Xeneize, Paredes había tenido la oportunidad de consagrarse campeón en el Torneo Apertura 2011 y la Copa Argentina 2011/12. Ahora, levantó el trofeo de la Tabla Anual y la Copa Sudamericana 2026.

Uno que te trate así pic.twitter.com/TqW3shDE2w — El Canal De Boca (@ElCanaldeBoca) November 23, 2026

Cuándo vuelve a jugar Boca pensando en el Torneo Clausura y Copa Argentina

Tras la final de la Copa Sudamericana 2026, en la que derrotó 2 a 0 a Atlético Mineiro y conquistó un nuevo trofeo internacional después de 18 años, Boca deberá dar vuelta la página rápidamente ya que no tiene respiro en el calendario y en el horizonte tiene más competencias para disputar en búsqueda de un nuevo título en el año.

El conjunto dirigido por Rodolfo “Vasco” Arruabarrena volvió a Argentina este domingo a primera hora y, tras los festejos, su cabeza ya está puesta en su próximo compromiso, donde no tendrá tiempo de descanso ya que el miércoles 25 de noviembre recibirá a Independiente Rivadavia por los octavos de final del Torneo Clausura.

A partir de ahora, el Xeneize entrará en un cronograma ajustado: si elimina a la Lepra mendocina, al fin de semana siguiente, del 28 y 29 de noviembre, deberá jugar los cuartos de final del certamen. Luego, el 2 de diciembre, definirá la Copa Argentina ante Platense en la gran final, con sede a definir.