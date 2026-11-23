Comienza la sexta edición del torneo en el Tenis Club Argentino con la presencia de 32 jugadoras en el cuadro principal y la incorporación de las jornadas nocturnas.

El Tenis Club Argentino vuelve a ser sede del WTA Argentina Open, uno de los torneos más importantes del año , y contará con la presencia de 32 tenistas en el cuadro principal, de las cuales diez son argentinas. Nadia Podoroska regresa al certamen tras cuatro años , Solana Sierra parte como n.º 1 y dos jugadoras muy queridas confirmaron su ausencia.

Argentina y una misión complicada en la Billie Jean King Cup: visita a Japón por el ascenso

En la previa del torneo, hubo una polémica relacionada con el tenis a nivel selección. Tal como sucedió a principios de año con el calendario masculino, la gira sudamericana se desarrolló en medio de un viaje importante: en febrero fue la Copa Davis y ahora, la Billie Jean King Cup.

Las tenistas de mejor ranking quisieron priorizar el calendario: algunas buscaban disputar la qualy del Australian Open y otras no querían perder posibles puntos importantes. Sin embargo, el problema no era participar, sino el viaje y el cambio de superficie, ya que, en este caso, la competencia se disputó en Japón y sobre canchas duras.

No obstante, una de las que viajó y estará en el torneo, a pesar del poco descanso, es Sol Larraya Guidi, de 18 años y actual N°1046 del ranking. En cuanto a las tenistas locales que jugarán, son: Solana Sierra (105.ª), Julia Riera (137.ª), Nadia Podoroska (190.ª), Lourdes Carlé (233.ª), Victoria Bosio (339.ª), Luna Cinalli (600.ª), Lourdes Ayala (666.ª), Berta Bonardi (669.ª), Josefina Estévez (690.ª) y la mencionada Larraya Guidi.

Sierra es la jugadora argentina mejor ubicada en el ranking y supo mantenerse en los últimos años: en 2025 ganó dos títulos WTA 125 y llegó a la cuarta ronda de Wimbledon. Este año también alcanzó la tercera ronda en el Grand Slam londinense, tras eliminar a Emma Raducanu y Jasmine Paolini. En la edición pasada no pudo estar y esta temporada regresa.

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Otra de las vueltas más esperadas es la de Nadia Podoroska, quien no juega el torneo desde 2022, en la que fue su única participación. La rosarina es la argentina de mayor renombre porque supo llegar a las semifinales de Roland Garros en 2020 y fue parte del regreso del tenis femenino a los diarios. Tiene 29 años y estuvo 14 meses inactiva por una lesión. Volvió en un gran nivel y promete llegar lejos.

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Julia Riera es otra de las favoritas locales y fue semifinalista en 2025. Tiene 24 años y fue campeona del WTA 125 de Montevideo, pero también continúa perfeccionando su juego. La Araña es una de las jugadoras más regulares.

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Asimismo, el torneo también tendrá debutantes. A través de la qualy ingresaron Lourdes Ayala y Josefina Estévez, mientras que Berta Bonardi, Luna Cinalli y Sol Larraya recibieron una invitación mediante una wild card.

El certamen no contará con dos de las tenistas más esperadas: Jazmín Ortenzi y Luisina Giovannini. Ambas atravesaron lesiones y desgaste, por lo que tomaron la decisión de no jugar, al igual que sucedió con Martina Capurro.

En cuanto al plano internacional, Martina Trevisan, quien llegó a ser número 20 del mundo en 2023, actualmente ocupa el puesto 298 a los 33 años y jugará el torneo. Varvara Lepchenko, finalista en 2025, también estará presente, mientras que Polona Hercog, un nombre que resonaba allá por 2011 y 2012, hará su participación.

WTA Argentina Open, la deuda pendiente para las tenistas locales

Entre 2021 y 2025, las campeonas fueron Anna Bondar (2021), Panna Udvardy (2022 y 2025), Laura Pigossi (2023) y Mayar Sherif (2024). Hasta el momento, el torneo nunca tuvo una campeona argentina y, este año, con un récord de diez tenistas locales, buscará romper esa racha.

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El torneo contará con la incorporación de jornadas nocturnas entre el martes y el viernes, lo que permitirá que más personas puedan asistir y también jugar sin el intenso calor pronosticado para la semana. El domingo 29 de noviembre se conocerá a la nueva campeona.

Las entradas están a la venta en Ticketek y parten desde los $10.000. Todos los partidos se podrán seguir a través de TyC Sports y DSports.

El debut de las tenistas argentinas en el Argentina Open 2026