El desperfecto afectó un sistema que calcula el peso y la distribución de la carga de los aviones antes del despegue. La aerolínea debió recurrir a procedimientos manuales en plena previa del feriado de Acción de Gracias.

Una falla tecnológica en Delta Air Lines provocó más de 1.000 vuelos demorados en Estados Unidos durante el domingo , en medio de los preparativos para el feriado de Acción de Gracias, uno de los períodos de mayor movimiento turístico del año. El inconveniente afectó un sistema fundamental para las operaciones de la compañía y tuvo su principal impacto en el aeropuerto de Atlanta.

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El problema se registró en la plataforma automatizada que calcula el peso y el equilibrio de las aeronaves antes de cada despegue. Ante la interrupción del servicio, la aerolínea tuvo que implementar procedimientos manuales para completar las verificaciones necesarias y mantener las operaciones de manera segura.

La situación impactó especialmente en el Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta, el principal centro de conexiones de Delta. Según los registros de FlightAware, durante la jornada más de 1.100 vuelos con llegada o salida de esa terminal sufrieron demoras. También se reportaron cancelaciones y complicaciones en otros aeropuertos del país.

La Administración Federal de Aviación (FAA) dispuso inicialmente una suspensión temporal de algunos despegues a pedido de la compañía. Luego, reemplazó esa medida por un programa de demoras en tierra, con retrasos promedio de aproximadamente 57 minutos. Las restricciones fueron levantadas antes del mediodía.

Durante la tarde, Delta informó que había logrado solucionar el desperfecto y restablecer el funcionamiento del sistema automatizado. Sin embargo, las alteraciones en la programación de los vuelos continuaron como consecuencia de las demoras acumuladas.

Qué sistema falló y por qué es importante

La plataforma afectada permite determinar cómo se distribuyen el combustible, los pasajeros, el equipaje y la carga dentro de cada avión. Con esa información se calcula el peso total y el centro de gravedad de la aeronave, dos parámetros indispensables para establecer las condiciones adecuadas de despegue.

Sin esos datos, las tripulaciones no pueden completar normalmente los procedimientos previos al vuelo. Por eso, Delta recurrió a cálculos manuales mientras sus equipos técnicos trabajaban para recuperar el servicio.

Desde la FAA aclararon que el inconveniente no estuvo relacionado con los sistemas de control del tránsito aéreo de Estados Unidos, sino que se trató de una falla interna de la aerolínea.

Una seguidilla de problemas en el sistema aéreo estadounidense

El episodio ocurrió apenas nueve días después de una interrupción de mayor alcance en la infraestructura de comunicaciones de la FAA. El viernes 13 de noviembre, una falla obligó a suspender durante unas cinco horas los despegues en aeropuertos de todo el país y provocó cancelaciones y demoras.

A esa situación se sumó otro inconveniente tecnológico que afectó a United Airlines el lunes 16 de noviembre. Una falla en aplicaciones utilizadas por sus pilotos dificultó el acceso a información necesaria para completar los procedimientos previos al despegue.

La sucesión de incidentes volvió a poner bajo discusión la dependencia tecnológica del transporte aéreo estadounidense y la necesidad de modernizar sus sistemas. Hasta el momento, no se confirmó que los distintos episodios tengan una causa común ni que estén relacionados con ataques informáticos.