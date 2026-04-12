A un mes del caso Adorni, Javier Milei sigue en caída libre en las encuestas: solo un 30% lo reelegiría Mientras siguen las denuncias y revelaciones sobre operaciones inmobiliarias no declaradas del jefe de Gabinete, el Presidente pierde apoyo y su base electoral se muestra fragmentada. Por + Seguir en







Las irregularidades de Manuel Adorni salpican la imagen de Javier Milei.

El gobierno de Javier Milei atraviesa uno de los momentos más complejos desde su asunción en términos de credibilidad y apoyo, que se han erosionado con las denuncias de corrupción, especialmente las vinculadas al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, respecto al uso de los recursos públicos, en una actitud que él no se cansaba de criticar de "la casta".

Un reciente informe de la consultora Zuban Córdoba revela que solo un 29,4% de los argentinos votarían por una eventual reelección de Milei. Este dato refleja un deterioro significativo en su base electoral, que se encuentra cada vez más fragmentada. En cambio, un 60,7% rechaza la posibilidad de un segundo mandato, lo que pone en evidencia el malestar de una porción importante de la población.

A casi dos años y medio de su llegada al poder, las tensiones económicas persistentes y las controversias sobre corrupción generaron un clima de creciente desconfianza en su gestión. Estos problemas han marcado la agenda política, especialmente en lo relacionado con contrataciones públicas, designaciones de funcionarios y posibles conflictos de interés en áreas clave del Estado.

Este rechazo se expresa en un cambio en la percepción de la gestión presidencial. El apoyo al presidente se mantiene, en gran parte, por la confianza en su liderazgo (47%) y por un sentimiento anti-peronista (21,6%). Sin embargo, cuando se aborda la valoración de sus políticas, la cifra cae a un 20,2%. Esto sugiere que la falta de consenso sobre sus decisiones gubernamentales está afectando su respaldo.

Javier Milei encuesta no voto abril 2026 Crece el rechazo a la gestión de Javier Milei. Zuban Córdoba Uno de los principales factores que impactan negativamente la imagen de Milei es la gestión económica. Un 47% de los encuestados apunta a la mala administración económica como el principal motivo de su desconfianza. La inflación, la pobreza y la incertidumbre sobre el mercado laboral siguen siendo problemas centrales que generan frustración en amplios sectores de la población, pese a las promesas de reformas estructurales.