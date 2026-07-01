El Gobierno se mostró dispuesto a restablecer la relación con Venezuela tras los terremotos: "Esto abre un espacio de diálogo"

El canciller Pablo Quirno afirmó que el diálogo con el país caribeño podría ayudar a encauzar el vínculo, que se mantiene roto por las diferencias ideológicas de la administración de Javier Milei.

El canciller Pablo Quirno afirmó que el diálogo entre el Gobierno argentino y el venezolano para enviar ayuda humanitaria al país caribeño después de los terremotos podría ayudar a encauzar la relación entre ambas administraciones , que se mantiene roto debido a las diferencias ideológicas.

Quirno brindó una conferencia de prensa en la que expuso que el país caribeño accedió que la Argentina tenga una oficina consular y destacó que la medida podría favorecer el diálogo entre los gobiernos: "No tenemos hoy una representación consular fija en Venezuela y Venezuela ha accedido a que tengamos ese equipo consular allí. Obviamente esto abre un espacio de diálogo que esperemos que termine en un entendimiento mejor al que teníamos antes de esta tragedia".

Los dichos del canciller se produjeron mientras la Argentina envía asistencia hacia Venezuela, después de una comunicación con su par de ese país, Yván Gil. "Más allá de las diferencias que puedan existir entre nuestros gobiernos, el presidente Javier Milei extiende su mano en solidaridad al pueblo venezolano frente a una catástrofe natural que demanda una reacción de toda la comunidad internacional", expresó el Gobierno en un comunicado.

En este marco, la administración libertaria reforzó el martes la ayuda humanitaria a Venezuela tras los terremotos. "Se va a reforzar la asistencia argentina en territorio venezolano con el envío de una nueva carga en avión Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Argentina que incluirá cinco piletones de agua, un generador, un equipo sanitario, carpas, una cocina de campaña y material de comunicaciones. También se sumarán dos perros de búsqueda con sus guías. Además viajarán 38 efectivos para ampliar las capacidades argentinas en el terreno", informó el vocero presidencial, Adrián Ravier.

Argentina ya colaboró con aeronaves, expertos especializados en diferentes áreas, equipamiento y medicamentos , entre otros elementos, y es uno de los países de América Latina que más asistencia prestó en los días aciagos.

El vínculo entre ambos países se encuentran quebrados después de las elecciones presidenciales en el país caribeño realizadas en julio de 2024, en las que el Consejo Nacional Electoral proclamó a Nicolás Maduro como mandatario reelecto. Luego de los comicios, la Argentina y otros países criticaron la transparencia de los resultados.

La esperanza de la madre del niño argentino buscado en Venezuela tras los terremotos: "Siento que está vivo"

Crece la preocupación por Lucas Gámez, el niño argentino de 8 años que está desaparecido y es buscado intensamente en Venezuela, tras el doble terremoto que dejó miles de muertos y heridos. Su madre, Blancalinda Martínez Colorado, habló con C5N y mantiene la esperanza de encontrarlo con vida: "Siento que está vivo".

El menor se encontraba junto a sus tíos en un edificio en La Guaira al momento del derrumbe, lugar al que la madre lo había dejado para pasar el feriado nacional. Según marcan algunos sobrevivientes, sus familiares vivían en el segundo piso de la construcción, pero ese día el ascensor correspondiente a los pisos pares estaba fuera de servicio, por lo que utilizaron el ascensor destinado a los pisos impares. Por este motivo, no están seguros sobre si logró entrar al segundo piso o si estaba en la escalera o en el pasillo.

En diálogo con el periodista Adrián Salonia, la mujer detalló que en la fatídica jornada "yo estaba muy cerca de acá y como se sintió muy fuerte pensé que Lucas había estado más resguardado que yo, sin imaginar que era todo lo contrario”. En ese momento, relató, "me desesperé, empecé a tener sensación de que algo estaba pasando".

"Estaba todo muy colapsado, no podíamos entrar, hice varios kilómetros y cuando llegué al edificio no podía creerlo. Esa noche me quedé ahí a dormir frente a los escombros. Le grité y sentí respuesta de él y otras personas. Lo llamaba por su nombre y lo escuchaba quejarse. Era la voz de un niño”, agregó Blancalinda.

En este marco, la mujer dejó un mensaje de esperanza y pidió que tanto en Venezuela como en Argentina, se mantenga la cadena de oración: "Yo creo que está vivo, estoy desesperada. Lo único que pido es que se mantengan las oraciones. Ayer no me sentía como para dar notas. Lucas ama Argentina, es su país".