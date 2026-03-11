Una influencer denunció por abuso sexual a un reconocido cantante de cumbia La mujer aseguró que la atacó en la parte trasera de su camioneta durante un encuentro en La Tablada. El músico había sido condenado en 2009 por haber violado a una menor de edad. Por + Seguir en







El caso está en manos de la Justicia. Redes sociales

Una influencer denunció por abuso sexual al cantante de cumbia Adrián Marcelo Torres Ruiz Díaz, más conocido como Chelo de Grupo Green. El hecho habría ocurrido durante la madrugada del martes en La Tablada en la parte trasera de su camioneta donde la había invitado a charlar.

La denuncia fue realizada por una mujer de 43 años de iniciales A.E., quien aseguró que trabaja en transmisión en vivo de contenido musical. Por ese motivo, el lunes coordinó con el artista el encentro. Luego de la presentación del lunes a la madrugada se quedaron conversando.

Fue entonces que la invitó a la parte de atrás de su camioneta estacionada en la intersección entre Cuzco y Caaguazú. Ella accedió y, según el relato que indicaron fuentes policiales a TN, el músico se bajó los pantalones y abusó sexualmente de ella.

La causa quedó a cargo de la UFI N°21 del Departamento Judicial de La Matanza y la fiscalía dispuso que la denunciante sea examinada por el cuerpo médico y se aplique el protocolo correspondiente.

El cantante no se encuentra detenido, aunque será indagado en las próximas horas. Cabe destacar que, en abril del 2009, Torres fue condenado a tres años y ocho meses de prisión por abuso sexual a una menor de edad. Su mujer lo había denunciado en 2006 por haber abusado de tres de sus hijas, dos adolescentes y una menor de edad.