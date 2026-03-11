Mbappé sorprendió al mundo y se mostró con una actriz muy famosa de España: quien es El encuentro, que tuvo lugar en un exclusivo evento de moda en París, ha disparado los rumores sobre un posible romance. + Seguir en







El reconocido jugador de fútbol estaría empezando una nueva relación amorosa Real Madrid

Los rumores cobraron fuerza tras un mensaje exclusivo en la red social X que detallaba un encuentro ocurrido el pasado 25 de febrero.

Kylian Mbappé y la actriz Ester Expósito estarían viviendo una relación sentimental que ya es tendencia mundial en redes sociales.

El bloguero francés Aqababe fue el encargado de revelar la primicia, situando a la pareja en encuentros íntimos en Madrid y París.

La noticia ha generado miles de teorías entre los seguidores de ambos, quienes analizan cada publicación en busca de pistas que confirmen el noviazgo. El astro del fútbol francés Kylian Mbappé ha vuelto a ser el centro de todas las miradas, pero esta vez por un motivo ajeno a los campos de juego. El delantero fue captado en una actitud muy cercana y cómplice con una de las actrices más icónicas y taquilleras de España, desatando una auténtica tormenta mediática.

En un video que ya es tendencia mundial, se los ve compartiendo risas y confidencias, demostrando una química que pocos esperaban. Más allá de la especulación, este acercamiento pone de relieve la enorme influencia cultural que el futbolista sigue proyectando en España tras su llegada al fútbol español.

Con quién está en pareja Mbappé y tiene a todo el mundo en vilo Kylian Mbappé - Ester Expósito El delantero del Real Madrid, Kylian Mbappé, y la reconocida actriz española Ester Expósito se han consolidado como la pareja del momento tras una serie de filtraciones que sugieren un romance apasionado.

Según la información difundida por el célebre bloguero francés Aqababe, especializado en primicias sobre celebridades, ambos han sido vistos en actitudes sumamente afectuosas tanto en Madrid como en París. Los reportes indican que el pasado 25 de febrero compartieron tiempo en la capital española, pero el punto de mayor impacto ocurrió recientemente en un exclusivo bar parisino, donde testigos presenciales afirmaron haberlos visto besándose durante toda la velada.

La coincidencia de ambos en la capital francesa ha alimentado aún más las teorías, ya que, mientras Expósito cumple con compromisos de su agenda profesional, el futbolista se encuentra allí avanzando en la recuperación de un esguince de rodilla.