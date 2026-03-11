Cuál es la famosa escena de los comics de Marvel que podría revivirse en Spider-Man: Brand New Day

Un nuevo rumor sobre Spider-Man: Brand New Day asegura que la película podría recrear una escena mítica de los cómics.

Si hay una película que tiene a medio planeta pendiente de cualquier rumor, esa es Spider-Man: Brand New Day . Y no es para menos. La nueva aventura del trepamuros en el Universo Cinematográfico de Marvel sigue rodeada de misterio, pero ahora ha surgido información que, si se cumple, podría traer a la pantalla uno de los momentos más icónicos de los cómics de Spider-Man .

Sí, hablamos de una escena que dejó huella en las viñetas y que podría tener una versión cinematográfica bastante impactante. ¿Será real o solo otro rumor más del multiverso de internet? Vamos a desmenuzarlo.

Aunque Spider-Man: Brand New Day es una de las películas más esperadas del año , Marvel Studios y Sony Pictures siguen jugando al despiste con su promoción. A estas alturas todavía no hay tráiler oficial , algo que empieza a poner nervioso a más de uno que ya está contando los días para volver a ver a Peter Parker balanceándose entre los rascacielos de Nueva York.

Eso sí, esta estrategia no es nueva. Algo parecido ocurrió con Spider-Man: No Way Home en 2021 . Aquella campaña también mantuvo muchos secretos bajo llave hasta el último momento… y el resultado fue una auténtica locura en taquilla, con casi 1.900 millones de dólares recaudados en todo el mundo.

Así que, aunque la espera esté siendo larga, parece que Sony quiere repetir la jugada con Spider-Man: Brand New Day.

Mientras tanto, los rumores no paran de circular por internet. Entre filtraciones de arte promocional y posibles villanos de la historia, el nuevo comentario que ha encendido las redes apunta a algo bastante fuerte: la posible “muerte” de Spider-Man en la película. Sí, has leído bien.

El rumor llega de la mano del conocido insider MyTimeToShineH, que asegura que la película podría recrear una escena inspirada en el cómic Web of Spider-Man #32, parte de la famosa historia Kraven’s Last Hunt. Si conoces esa saga, sabrás exactamente de qué momento hablamos: Spider-Man aparentemente derrotado y enterrado bajo tierra.

Es una de las imágenes más potentes que ha tenido el personaje en los cómics de Marvel. Oscura, brutal y bastante inolvidable. Y claro, la idea de verla recreada en Spider-Man: Brand New Day ha hecho que muchos se queden con la boca abierta.

SPIDER MAN NO WAY HOME

Ahora bien, antes de imaginar funerales superheroicos, hay que tener en cuenta algo importante: esto podría adaptarse de muchas maneras. Si Marvel realmente quiere jugar con esa escena icónica en Spider-Man: Brand New Day, hay varias formas de hacerlo sin convertir la historia en algo demasiado definitivo.

La primera posibilidad tiene que ver con El Escorpión, interpretado por Michael Mando. Algunos rumores apuntan a que el villano podría usar un veneno capaz de provocar alucinaciones. En ese contexto, Peter Parker podría vivir una especie de pesadilla en la que se ve derrotado o enterrado vivo.