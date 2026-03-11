IR A
IR A

Cuál es la famosa escena de los comics de Marvel que podría revivirse en Spider-Man: Brand New Day

Un nuevo rumor sobre Spider-Man: Brand New Day asegura que la película podría recrear una escena mítica de los cómics.

Spider-Man y el Duende Verde en la película Spider-Man (2002)

Spider-Man y el Duende Verde en la película Spider-Man (2002)

  • Si hay una película que tiene a medio planeta pendiente de cualquier rumor, esa es Spider-Man: Brand New Day.
  • La nueva aventura del trepamuros en el Universo Cinematográfico de Marvel sigue rodeada de misterio, pero ahora ha surgido información que, si se cumple, podría traer a la pantalla uno de los momentos más icónicos de los cómics de Spider-Man.
  • Aunque Spider-Man: Brand New Day es una de las películas más esperadas del año, Marvel Studios y Sony Pictures siguen jugando al despiste con su promoción.
  • Entre filtraciones de arte promocional y posibles villanos de la historia, el nuevo comentario que ha encendido las redes apunta a algo bastante fuerte: la posible “muerte” de Spider-Man en la película.

Si hay una película que tiene a medio planeta pendiente de cualquier rumor, esa es Spider-Man: Brand New Day. Y no es para menos. La nueva aventura del trepamuros en el Universo Cinematográfico de Marvel sigue rodeada de misterio, pero ahora ha surgido información que, si se cumple, podría traer a la pantalla uno de los momentos más icónicos de los cómics de Spider-Man.

La historia llegará en junio de 2026 y servirá para explorar el pasado de Silver Surfer dentro del universo cinematográfico inspirado por la película.
Te puede interesar:

Fue furor en Los Cuatro Fantásticos y ahora Marvel dará una explicación: qué personaje tendrá su historia particular

Sí, hablamos de una escena que dejó huella en las viñetas y que podría tener una versión cinematográfica bastante impactante. ¿Será real o solo otro rumor más del multiverso de internet? Vamos a desmenuzarlo.

Marvel Studios logo

Qué escena podría revivir Marvel en Spider-Man: Brand New Day

Aunque Spider-Man: Brand New Day es una de las películas más esperadas del año, Marvel Studios y Sony Pictures siguen jugando al despiste con su promoción. A estas alturas todavía no hay tráiler oficial, algo que empieza a poner nervioso a más de uno que ya está contando los días para volver a ver a Peter Parker balanceándose entre los rascacielos de Nueva York.

Eso sí, esta estrategia no es nueva. Algo parecido ocurrió con Spider-Man: No Way Home en 2021. Aquella campaña también mantuvo muchos secretos bajo llave hasta el último momento… y el resultado fue una auténtica locura en taquilla, con casi 1.900 millones de dólares recaudados en todo el mundo.

Así que, aunque la espera esté siendo larga, parece que Sony quiere repetir la jugada con Spider-Man: Brand New Day.

Mientras tanto, los rumores no paran de circular por internet. Entre filtraciones de arte promocional y posibles villanos de la historia, el nuevo comentario que ha encendido las redes apunta a algo bastante fuerte: la posible “muerte” de Spider-Man en la película. Sí, has leído bien.

El rumor llega de la mano del conocido insider MyTimeToShineH, que asegura que la película podría recrear una escena inspirada en el cómic Web of Spider-Man #32, parte de la famosa historia Kraven’s Last Hunt. Si conoces esa saga, sabrás exactamente de qué momento hablamos: Spider-Man aparentemente derrotado y enterrado bajo tierra.

Es una de las imágenes más potentes que ha tenido el personaje en los cómics de Marvel. Oscura, brutal y bastante inolvidable. Y claro, la idea de verla recreada en Spider-Man: Brand New Day ha hecho que muchos se queden con la boca abierta.

SPIDER MAN NO WAY HOME

Ahora bien, antes de imaginar funerales superheroicos, hay que tener en cuenta algo importante: esto podría adaptarse de muchas maneras. Si Marvel realmente quiere jugar con esa escena icónica en Spider-Man: Brand New Day, hay varias formas de hacerlo sin convertir la historia en algo demasiado definitivo.

La primera posibilidad tiene que ver con El Escorpión, interpretado por Michael Mando. Algunos rumores apuntan a que el villano podría usar un veneno capaz de provocar alucinaciones. En ese contexto, Peter Parker podría vivir una especie de pesadilla en la que se ve derrotado o enterrado vivo.

spider man brand
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

los rumores de un cameo de Jackman o Cavill en futuras producciones podrían abrir la puerta a nuevas historias interconectadas, ampliando el universo sin perder la esencia del antihéroe.

¿Vuelve Wolverine en solitario? Este es el rumor que vuelve locos a los fans de Marvel

El rumor cobró fuerza luego de que Cillian Murphy descartara oficialmente su interés en el papel, a pesar de haber sido sugerido previamente por el Voldemort original, Ralph Fiennes.

Una estrella de Marvel podría ser el nuevo Voldemort de Harry Potter: de quién se trata

Majors trabaja en nuevos proyectos, incluido un thriller de acción producido por The Daily Wire que comenzó a rodarse en Carolina del Sur. Dirigido por Kyle Rankin, el filme busca relanzarlo en el cine de género con una estética inspirada en Red Dawn.

Jonathan Majors vuelve al cine tras ser echado de Marvel: ¿qué había pasado?

La idea de que el Puño de Hierro regrese no solo como un guerrero, sino como el financista de la resistencia de Murdock, le daría una relevancia estratégica que justificaría su presencia en un arco de alta tensión política.

Cuál es el héroe de Marvel que podría aparecer en la nueva temporada de Daredevil: Born Again

Marvel estuvo envuelto en una importante polémica.

Era una parte fundamental de Marvel pero se alejó de los cines por una fuerte polémica y ahora regresará: qué actor es

Este enfoque busca revitalizar el interés en la franquicia con nuevas historias y rostros, superando el desgaste de la saga del multiverso.

Cuál es el proyecto cancelado de Marvel que Kevin Feige busca resucitar

últimas noticias

La participante se desubicó con su compañera nacida en el Congo.

Escándalo en Gran Hermano: el repudiable ataque de Carmiña a Mavinga que encendió la polémica

Hace 15 minutos
Wanda Nara y Mauro Icardi

La abogada de Wanda Nara, indignada por la ola de rumores: "¡Falsa noticia!"

Hace 45 minutos
Manuel Adorni junto a Javier Milei, Karina y Diego Santilli. 

Gobierno se abroquela en favor de Adorni tras el escándalo que generó el viaje de su esposa a Nueva York

Hace 47 minutos
Confirmado: cerró la línea 148 que conectaba provincia con Ciudad de Buenos Aires

Confirmado: cerró la línea 148 que conectaba provincia con Ciudad de Buenos Aires

Hace 53 minutos
Malvavisco: mitad malvado, mitad bizco.

Chaco: detuvieron a un peligroso delincuente apodado "Malvavisco" porque es "malvado y bizco"

Hace 56 minutos