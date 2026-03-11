Salta: la justicia declaró culpable por narcotráfico a la ex Miss Orán que traía droga desde Bolivia

El Tribunal Oral Federal N°1 de Salta determinó la culpabilidad de la narcomodelo y de su novio por el tráfico de drogas. El resto de la banda aceptó los cargos y accedió a juicios abreviados.

La ex Miss Orán Martina Oliva y su expareja, Joaquín Tolaba, fueron declarados culpables por tráfico de drogas. Así lo revolvió el Tribunal Oral Federal N°1 de Salta. El resto de la banda aceptó los cargos y accedió a juicios abreviados. Todos fueron acusados de haber traído droga desde Bolivia y comercializarla desde Orán hasta la capital provincial.

A poco más de dos años de la detención de Oliva y su entonces pareja por el traslado de 15 kilos de marihuana hacia la capital provincial, el Tribunal Oral Federal N°1 de Salta los declaró culpables. La sentencia será dada a conocer este jueves.

En la audiencia realizada este martes, los acusados tuvieron la posibilidad de expresar sus últimas palabras. Tolaba optó por guardar silencio, mientras que Oliva volvió a proclamarse inocente, asegurando que aquel día viajaba con el propósito de inaugurar un local de indumentaria y que las transferencias bancarias cuestionadas las había efectuado a pedido de su pareja de entonces.

El tribunal, compuesto por la jueza María Alejandra Cataldi junto a las vocales Gabriela Catalano y Marta Liliana Snopek, resolvió declararlos culpables luego de escuchar el alegato de la acusada y de analizar las pruebas recabadas en la investigación. La pena que deberán cumplir se dará a conocer este jueves, según informaron desde el juzgado.

Por este mismo caso, otros cinco miembros de la misma organización delictiva dedicada al tráfico de drogas ya fueron previamente detenidos, imputados y condenados. Esto se debe a que los demás acusados decidieron admitir la responsabilidad de los cargos presentados en su contra y, así, acceder a un juicio abreviado.

El arresto de Oliva y su pareja se produjo el 5 de febrero de 2025, cuando circulaban en una camioneta Toyota utilizada como "coche puntero". El vehículo fue interceptado en el peaje de Honor y permitió a la Policía seguir el rastro del un Citroën C3, el auto que originalmente transportaba la droga. A pesar de que el vehículo principal había logrado escapar por la Ruta Nacional 34 y luego tomó la Ruta Provincial 112 hacia Jujuy, terminó por chocar en un pastizal de la finca San Juan de Dios, cerca del límite provincial.

Martina Oliva, la China Suárez de Salta Redes sociales

En ese operativo, la Policía logró detener a Juan Romero, mientras que sus acompañantes, Carlos Leiton y Benjamín Delgado, consiguieron escapar. Posteriormente, Leiton fue capturado el 20 de febrero de 2025 y Delgado el 29 de mayo del mismo año. Tras el análisis del caso, la Fiscalía comprobó que los estupefacientes eran entregados de manera habitual en una vivienda de la zona norte de la ciudad, propiedad de José Burgos, identificado como principal comprador de la organización y responsable de abastecer el narcomenudeo.

Las investigaciones revelaron que Burgos pagaba 6 millones de pesos por cada entrega de droga de Tolaba, suma que durante la detención fue hallada en su domicilio junto a marihuana. El 16 de diciembre de 2025, los tres hombres fueron condenados en un juicio abreviado por integrar la organización narcocriminal: Delgado recibió 7 años de prisión, Burgos 5 años y Leiton 4. Previamente, Juan Romero había sido sentenciado a 6 años y Ángela Cuenca, pareja de Delgado, fue encontrada culpable de colaborar en la logística, aunque obtuvo arresto domiciliario por estar a cargo de tres hijos, uno de ellos con discapacidad.