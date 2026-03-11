11 de marzo de 2026 Inicio
En Vivo

Los senadores pasarán a cobrar más de $11 millones por mes tras un nuevo acuerdo salarial

El incremento deriva de la última paritaria legislativa y se aplica automáticamente por el sistema que ata las dietas al salario de los empleados. El tema reaparece en medio de una actividad parlamentaria casi paralizada y con diferencias salariales cada vez más marcadas con Diputados.

Constanza Viñas
Por
Constanza Viñas
En Diputados

En Diputados, la dieta ronda los $6 millones brutos. 

@SenadoArgentina

Las dietas de los senadores nacionales volverán a incrementarse y superarán los $11 millones brutos mensuales en los próximos meses, como consecuencia del último acuerdo salarial firmado entre las autoridades del Congreso y los gremios legislativos.

Wall Street celebró el evento Argentina Week en sus pantallas.
Te puede interesar:

Repunte en Wall Street: YPF lideró las subas de las acciones argentinas y el riesgo país cedió

El incremento impacta directamente en los haberes de los legisladores por el mecanismo de “enganche” aprobado por el Senado en 2024, que vinculó las dietas con el valor de los módulos que perciben los empleados del Congreso. De esta manera, cualquier actualización salarial para el personal legislativo se traslada automáticamente a los ingresos de los senadores.

El acuerdo paritario firmado este miércoles establece una suba acumulativa del 12,5% para los trabajadores del Congreso. Dentro de ese esquema se incluyen distintos tramos sobre el valor del módulo: un 2% retroactivo a diciembre, 2,2% desde enero, otro 2% en febrero, 1,7% en marzo y 1,5% a partir de abril.

Desde noviembre del año pasado, los senadores perciben alrededor de $10,2 millones brutos por mes. Ese ingreso se compone a partir de 4.000 módulos: 2.500 correspondientes a la dieta, 1.000 por gastos de representación y 500 adicionales en concepto de desarraigo.

Este último adicional lo reciben la mayoría de los legisladores, aunque existen algunas excepciones. No lo cobran los representantes de la Ciudad de Buenos Aires —Patricia Bullrich, Agustín Monteverde y Mariano Recalde— ni la senadora Alicia Kirchner, quien mantiene su jubilación como exgobernadora de Santa Cruz.

El sistema aprobado el año pasado también dejó abierta la posibilidad de que cada senador renuncie al incremento si así lo desea, algo que ya ocurrió tras la fuerte polémica que generó la votación a mano alzada que instauró el mecanismo automático de actualización. En aquel momento, los bloques resolvieron congelar las dietas hasta el 31 de diciembre de 2024.

La situación contrasta con lo que ocurre en la Cámara de Diputados, donde los ingresos de los legisladores son considerablemente menores. En la Cámara baja la dieta ronda los $6 millones brutos —unos $4,5 millones netos—, a los que se suma un adicional cercano a los $600.000 por gastos de representación.

Esa diferencia entre ambas cámaras genera desde hace tiempo un malestar silencioso entre los diputados. A diferencia del Senado, donde las dietas quedaron atadas al valor de los módulos, cualquier actualización salarial en Diputados depende de una decisión administrativa que debe ser firmada por el presidente del Cuerpo, Martín Menem.

El nuevo incremento para los senadores se produce, además, en medio de un período de baja actividad legislativa. Tras el intenso ritmo que tuvo el Congreso durante las sesiones extraordinarias, el trabajo parlamentario se encuentra prácticamente paralizado en ambas cámaras.

Aunque Javier Milei había anticipado el envío de un paquete de alrededor de 90 reformas durante la Asamblea Legislativa, por el momento esos proyectos no ingresaron y la agenda legislativa permanece casi sin movimiento.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Manuel Adorni en la Argentina Week en Nueva York.
play

Adorni habló sobre el escándalo del viaje de su esposa: "Intentaron con mentiras y fake news, pero no nos van a correr"

Manuel Adorni junto a Javier Milei, Karina y Diego Santilli. 

Gobierno se abroquela en favor de Adorni tras el escándalo que generó el viaje de su esposa a Nueva York

No hay nada más que aclarar, lanzó el jefe de Gabinete.

La aclaración de Adorni sobre los gastos del viaje de su esposa a EEUU: "Corren por nuestra cuenta"

El Gobierno anunció un acuerdo con fondos buitre en Nueva York por el default del 2001

El Gobierno anunció un acuerdo con fondos buitre en Nueva York por el default del 2001

Salesforce invertiá en innovación y tecnología en el país. 

El Gobierno firmó un acuerdo con Salesforce para implementar Inteligencia Artificial en el Estado

play

Milei cruzó a empresarios y justificó el cierre de fábricas: "Los empleos que se destruyen se van a crear en otro sector"

Rating Cero

El jugador de 32 años enterneció a todos a través de sus redes.

"Amor de papá": la primera foto de Paulo Dybala junto a su hija Gia

María Becerra.
play

María Becerra compartió cómo le afectaban las críticas al inicio de su carrera: "Me dolía un montón"

El estadounidense saltó a la fama en Netflix y ahora encarnará a John Rambo en su juventud.

Quién es Noah Centineo: la estrella de Netflix que eligió Stallone para ser el nuevo Rambo

Feliz cumple a la mejor mamá y ahora también abuela. Te amo infinito, expresó su hija Oriana Sabatini 

"61 vueltas al sol": Catherine Fulop celebró su cumpleaños con su nieta de protagonista

La participante se desubicó con su compañera nacida en el Congo.

Escándalo en Gran Hermano: el repudiable ataque de Carmiña a Mavinga que encendió la polémica

Wanda Nara y Mauro Icardi

La abogada de Wanda Nara, indignada por la ola de rumores: "¡Falsa noticia!"

últimas noticias

play
Solo una de las tres estafadoras cuenta con antecedentes penales.

Se entregó una de las gitanas que estafó a la peluquera en Lomas de Zamora

Hace 6 minutos
Patricia Bullrich.

Dietas de los senadores: Patricia Bullrich anunció que "La Libertad Avanza no acepta el aumento"

Hace 10 minutos
Coimas en ANDIS: citaron a indagatoria al jefe de sistemas de la droguería Suizo Argentina

Coimas en ANDIS: citaron a indagatoria al jefe de sistemas de la droguería Suizo Argentina

Hace 27 minutos
El jugador de 32 años enterneció a todos a través de sus redes.

"Amor de papá": la primera foto de Paulo Dybala junto a su hija Gia

Hace 41 minutos
play
María Becerra.

María Becerra compartió cómo le afectaban las críticas al inicio de su carrera: "Me dolía un montón"

Hace 44 minutos