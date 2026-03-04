4 de marzo de 2026 Inicio
Respiro en los mercados: los ADRs suben hasta 5% en Wall Street y los bonos rebotan en una jornada positiva

En medio de una rueda bursátil con cierta calma, los activos argentinos tuvieron un gran rendimiento: la curva soberana hard-dólar cerró con buenas ganancias, mientras que los papeles en Nueva York se recuperaron en un contexto internacional más favorable.

Los bonos argentinos rebotaron y el riesgo país cayó 7%.

Los títulos soberanos argentinos recuperaron terreno tras cuatro jornadas consecutivas en rojo, en un contexto internacional con subas generalizadas tanto en Estados Unidos como en mercados emergentes, y fueron los grandes protagonistas de una rueda bursátil favorable. En tanto, los ADRs en Wall Street treparon hasta 5% y el Merval cayó a nivel local. El riesgo país volvió a ceder, y cayó un 7%.

Los activos argentinos operan en baja este martes con muy malos resultados en los ADRs en Nueva York.
Martes negro para los ADRs argentinos en Wall Street: se disparó el riesgo país y cayeron con fuerza los activos

En ese contexto, el S&P Merval cayó 0,66% a 2.579.970,37 puntos, mientras que en dólares operó estable a 1753 puntos (+0.16%). En el panel líder de la Bolsa porteña predominaron las bajas, aunque con algunas destacadas subas puntuales como Ternium Argentina (+4.96%), Aluar (+3.94%) y Telecom (+3.63%), mientras que Transportadora de Gas del Sur (-3,11%), Bolsas y Mercados Argentinos (-2,45%) y Banco de Valores (-1,96%) fueron las más castigadas. En el panel general se destacó Ecopetrol S.A. con una suba del 9% y récord en volumen operado.

adrs 4-3-26

En Nueva York, los ADRs argentinos operaron con mayoría de alzas y subieron hasta 5,1% lideradas de la mano de Telecom Argentina, seguido por Globant (4,3%), Mercado Libre (3,2%) y Grupo Supervielle 3,2%.

La deuda Hard-Dollar tuvo una muy buena jornada, con una suba del 1,48% y mayor demanda en el tramo largo Ley Nueva York, operando mejor que la deuda emergente (EMB +0.32%) y el AL30 finalizó en u$s61 (+0.61%).

El repunte estuvo acompañado por una caída en el riesgo país, que reflejó de inmediato la mejora en las expectativas de los inversores. La prima de riesgo respecto de los bonos del Tesoro de EEUU rondó los 534 puntos básicos, con una baja de 66 puntos, con una variación del día de -6,8%.

