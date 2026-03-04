Respiro en los mercados: los ADRs suben hasta 5% en Wall Street y los bonos rebotan en una jornada positiva En medio de una rueda bursátil con cierta calma, los activos argentinos tuvieron un gran rendimiento: la curva soberana hard-dólar cerró con buenas ganancias, mientras que los papeles en Nueva York se recuperaron en un contexto internacional más favorable. Por + Seguir en







Los bonos argentinos rebotaron y el riesgo país cayó 7%.

Los títulos soberanos argentinos recuperaron terreno tras cuatro jornadas consecutivas en rojo, en un contexto internacional con subas generalizadas tanto en Estados Unidos como en mercados emergentes, y fueron los grandes protagonistas de una rueda bursátil favorable. En tanto, los ADRs en Wall Street treparon hasta 5% y el Merval cayó a nivel local. El riesgo país volvió a ceder, y cayó un 7%.

En ese contexto, el S&P Merval cayó 0,66% a 2.579.970,37 puntos, mientras que en dólares operó estable a 1753 puntos (+0.16%). En el panel líder de la Bolsa porteña predominaron las bajas, aunque con algunas destacadas subas puntuales como Ternium Argentina (+4.96%), Aluar (+3.94%) y Telecom (+3.63%), mientras que Transportadora de Gas del Sur (-3,11%), Bolsas y Mercados Argentinos (-2,45%) y Banco de Valores (-1,96%) fueron las más castigadas. En el panel general se destacó Ecopetrol S.A. con una suba del 9% y récord en volumen operado.

adrs 4-3-26 En Nueva York, los ADRs argentinos operaron con mayoría de alzas y subieron hasta 5,1% lideradas de la mano de Telecom Argentina, seguido por Globant (4,3%), Mercado Libre (3,2%) y Grupo Supervielle 3,2%.

La deuda Hard-Dollar tuvo una muy buena jornada, con una suba del 1,48% y mayor demanda en el tramo largo Ley Nueva York, operando mejor que la deuda emergente (EMB +0.32%) y el AL30 finalizó en u$s61 (+0.61%).