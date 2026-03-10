El Gobierno firmó un acuerdo con Salesforce para implementar Inteligencia Artificial en el Estado

La Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología suscribió un convenio estratégico con la firma estadounidense para digitalizar procesos públicos y fomentar la competitividad. El plan incluye una inversión de u$s500 millones en el país durante los próximos cinco años.

En Nueva York, el Gobierno firmó un acuerdo con la empresa estadounidense Salesforce para implementar inteligencia artificial (IA) en procesos públicos. El objetivo de la Secretaría de Innovación es potenciar el desarrollo de los emprendedores locales, digitalizar el Estado, fomentar la competitividad y atraer una inversión que alcanzará los u$s500 millones en los próximos cinco años.

Por primera vez, Argentina le dio refugio a un brasileño condenado por el intento de golpe contra Lula

El Memorando de Entendimiento (MoU) se rubricó este martes por la tarde entre los directivos de la compañía y los integrantes de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología nacional. Los funcionarios viajaron a los Estados Unidos junto a la comitiva que encabeza el presidente Javier Milei para participar de la Argentina Week .

La alianza busca impulsar el desarrollo económico mediante herramientas de avanzada, agentes autónomos y programas intensivos para la formación de nuevos talentos locales. Según precisó la empresa, estas iniciativas respetan las prioridades de la actual administración nacional para promover la innovación constante en el sector productivo.

Darío Genua, titular de la Secretaría, afirmó que la colaboración con Salesforce es "un paso fundamental para la visión de una Argentina innovadora y competitiva". El funcionario consideró que el pacto permite "acelerar la eficiencia de nuestro Estado" y dotar a las pymes de recursos tecnológicos.

"Argentina tiene el potencial para ser protagonista y prosperar en la nueva economía global", aseguró Alejandro Anderlic, director de asuntos gubernamentales y externos de la empresa para América Latina. El Ejecutivo agregó que la inteligencia artificial funciona como un acelerador clave para el desarrollo social y económico de todo el territorio nacional.

Los objetivos del acuerdo con Salesforce en materia de Inteligencia Artificial

El documento contempla "la adopción de inteligencia artificial y agentes de IA en procesos del Estado para optimizar la gestión pública y fortalecer la capacidad institucional". Además, incorpora tareas para mejorar la experiencia ciudadana y acelerar la digitalización con foco en los emprendedores y las pequeñas empresas.

En paralelo, el programa establece capacitaciones y certificaciones oficiales en habilidades digitales para preparar al talento argentino frente a la transformación tecnológica actual. La country manager de la firma, Silvia Tenazinha, sostuvo que el convenio refuerza el compromiso para "impulsar una transformación digital inclusiva".

Javier Milei cruzó a empresarios y justificó el cierre de fábricas

Durante la Argentina Week, el mandatario defendió la apertura económica y sostuvo que la pérdida de puestos en sectores protegidos será compensada por nuevas oportunidades. "Los empleos que se destruyen se van a crear en otro sector", afirmó el Presidente al explicar su visión sobre la liberalización comercial.

Javier Milei - Argentina Week Javier Milei volvió a atacar a los empresarios argentinos: "prebendarios". Captura de video

El jefe de Estado cuestionó a los sectores industriales que reclaman protección y calificó a ciertos dirigentes como "empresarios prebendarios" por sus críticas al Gobierno. "Cuando uno hace lo que es justo, la economía prospera. Cuando uno aplica medidas injustas, termina mal", planteó Milei sobre sus bases morales.