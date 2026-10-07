El Gobierno realizará una denuncia judicial por la toma estudiantil en el Palacio Pizzurno

La protesta comenzó con una sentada y derivó en la toma del establecimiento. Los estudiantes exigen el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

A través de un comunicado oficial del Ministerio de Capital Humano, el Gobierno rechazó la toma estudiantil en el Palacio Pizzurno y realizará una denuncia judicial. Sandra Pettovello citó al presidente Javier Milei y a la ministra de Seguridad Alejandra Monteoliva y repudió la protesta universitaria: “ Por la fuerza, nada”.

El Ministerio de Capital Humano calificó de “violenta” la ocupación del edificio de Educación llevada a cabo este miércoles por la tarde por parte de estudiantes universitarios y anunció que presentará una denuncia ante la Justicia . La cartera reafirmó que el diálogo y el respeto institucional son los únicos mecanismos válidos para canalizar reclamos.

“La evacuación del edificio fue posible gracias al trabajo conjunto y coordinado con el Ministerio de Seguridad Nacional, conducido por la ministra Alejandra Monteoliva , y la Policía Federal Argentina , a través de las autoridades y los efectivos a cargo del operativo, cuya intervención permitió recuperar las instalaciones”, dice el comunicado publicado en las redes sociales oficiales del Ministerio.

En el mismo texto, la cartera anunció que denunciará ante la Justicia la toma del Palacio Pizzurno para que se investiguen los hechos, se evalúen los daños y se determinen las responsabilidades. La Administración remarcó que los reclamos deben canalizarse por vías institucionales y dentro de la ley. “No queremos volver a una Argentina donde la violencia, la intimidación, la destrucción del patrimonio público y la ocupación de edificios públicos sean utilizadas como métodos de protesta", concluyó.

El reclamo comenzó frente al Palacio de Educación y minutos después los estudiantes entraron a la sede de la cartera que encabeza Carlos Torrendell donde resolvieron mantener una permanencia pacífica hasta que intervino la policía.

Tensión en el Palacio Pizzurno

Un grupo de estudiantes universitarios ingresaron a la secretaría de Educación, para manifestar su reclamo y protesta pacífica por el financiamiento universitario: "Se nos acabó la paciencia", fue una de las consignas.

"El Gobierno no da respuesta a la serie de reclamos de los estudiantes universitarios", "sin financiamiento es imposible resolver la cursada", fueron algunos de los testimonios que recogió C5N en el lugar. La medida se produce a una semana de la Marcha Federal Universitaria del 15 de octubre.

En el programa El Diario en C5N, los universitarios remarcaron que es una sentada pacífica, en el Palacio Sarmiento, ubicado en Pizzurno 935, donde funciona la cartera de educación nacional, ante la falta de respuesta del secretario de Educación, Carlos Torrendell.

Los universitarios exigen el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y anunciaron que permanecerán allí hasta obtener respuestas, mientras están escoltados por el personal de seguridad del establecimiento.

La medida también se tomó, ante la negativa del aumento de las Becas Progresar, la implementación efectiva del boleto educativo, políticas integrales de salud mental y mayores partidas para residencias y comedores universitarios.