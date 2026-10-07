7 de octubre de 2026 Inicio
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Tensión en el Palacio Pizzurno: estudiantes universitarios tomaron la secretaría por el financiamiento

Los alumnos ingresaron de forma pacífica en la sede de Educación, e hicieron una sentada, para exigir que el Gobierno cumpla con la Ley de Financiamiento, y a una semana de la quinta marcha federal universitaria.

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Estudiantes universitarios realizan una sentada masiva dentro del Palacio Sarmiento.

C5N

Un grupo de estudiantes universitarios ingresaron a la secretaría de Educación, para manifestar su reclamo y protesta pacífica por el financiamiento universitario: "Se nos acabó la paciencia", fue una de las consignas.

Javier Milei.
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"El Gobierno no da respuesta a la serie de reclamos de los estudiantes universitarios", "sin financiamiento es imposible resolver la cursada", fueron algunos de los testimonios que recogió C5N en el lugar. La medida se produce a una semana de la Marcha Federal Universitaria del 15 de octubre.

En el programa El Diario en C5N, los universitarios remarcaron que es una sentada pacífica, en el Palacio Sarmiento, ubicado en Pizzurno 935, donde funciona la cartera de educación nacional, ante la falta de respuesta del secretario de Educación, Carlos Torrendell.

Los universitarios exigen el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y anunciaron que permanecerán allí hasta obtener respuestas, mientras están escoltados por el personal de seguridad del establecimiento.

La medida también se tomó, ante la negativa del aumento de las Becas Progresar, la implementación efectiva del boleto educativo, políticas integrales de salud mental y mayores partidas para residencias y comedores universitarios.

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